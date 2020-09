Jô não mantém fama de 'rei dos clássicos', faz falta feia e prevê triunfo sábado - TNOnline

Continua após publicidade

Apesar do empate sem gols e sem emoção em Itaquera, nesta quarta-feira, o atacante Jô aprovou o desempenho do Corinthians diante do Palmeiras no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista.

"Se não desse para ganhar, sabíamos que daria para tentar a vitória no próximo jogo", afirmou o atacante, ainda no gramado, logo após o jogo. O centroavante destacou o esforço das equipes durante os 90 minutos, apesar da falta de lances de gol.

"É um clássico. Fizemos um bom primeiro tempo. No segundo, ficou um jogo de disputa, de garra", disse Jô, que não confirmou a fama de "artilheiro dos clássicos". O camisa 9 aposta em um time mais preparado fisicamente para sábado, às 16h30, no Allianz Parque. "Va os descansar, treinar mais dois dias e chegar forte para a decisão."

Se não marcou gol, Jô foi protagonista de um dos lances mais polêmicos do jogo, ao fazer uma falta violenta sobre o zagueiro Gustavo Gómez, aos 32 minutos, que lhe valeu um cartão amarelo. Os palmeirenses reclamaram bastante do árbitro Rafael Claus, exigindo a expulsão do jogador corintiano.