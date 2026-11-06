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Jesus afasta responsabilidade por saída de CR7 após convocação: 'Não me sinto culpado'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A sexta-feira em Lisboa foi movimentada no âmbito esportivo com o anúncio da primeira convocação para a seleção de Portugal, feita pelo técnico Jorge Jesus, após o adeus oficial do atacante Cristiano Ronaldo. Apesar da pauta ter como ponto principal os nomes que estavam na lista de relacionados, o assunto sobre a saída de CR7 veio à tona. Questionado, o atual comandante afastou qualquer responsabilidade pelo desfecho do caso.

"Tem de perguntar a ele. Não tenho qualquer certeza sobre os motivos. A única certeza que tenho é que o Cristiano Ronaldo trabalhou comigo durante um ano, fomos felizes no clube onde estivemos, fomos campeões e respeito a decisão que tomou. Nestes anos que em que iríamos trabalhar juntos, contaria sempre com ele. Não sei explicar as razões que o levaram a tomar essa decisão", afirmou o ex-técnico do Flamengo.

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"Ele sabia que o seu momento de abandonar a seleção também estaria próximo e cabia-lhe decidir quando o faria. Será certamente ele a explicar melhor os motivos do que eu", completou o atual comandante da seleção portuguesa.

Na sequência, Jesus procurou usar a sua experiência para tentar minimizar o fato e centrar o foco a partir de agora na seleção de Portugal. "A responsabilidade é exatamente a mesma. A obrigação de Portugal é ganhar. O fato de Cristiano Ronaldo já não fazer parte da seleção não nos traz mais nem menos responsabilidade. A exigência se mantém".

Envolvido na rusga que provocou o abandono do jogador na concentração da equipe nacional na última Data Fifa, Jesus disse que não se sente pressionado pela saída e confirmou que não conversou com o astro de 41 anos depois disso. "Não falei com o Ronaldo porque tinha a intenção de o convocar. A partir desse momento teria a oportunidade de conversar com ele. Se calhar, as coisas foram precipitadas, mas não por minha causa". "Não me sinto culpado pela saída dele", reforçou

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Na coletiva, o treinador aumentou o numero de relacionados e divulgou a lista com 28 jogadores que vão defender a equipe nacional na Liga das Nações da Uefa. Integrante do Grupo A4, os portugueses recebem a Dinamarca no dia 14, e visitam o País de Gales três dias depois.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DE PORTUGAL:

GOLEIROS: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica)

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DEFENSORES: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth) e Nuno Tavares (Lazio)

MEIO-CAMPISTAS: Rúben Neves (Al Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Real Madrid)

ATACANTES: Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Francisco Trincão (Al Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (Milan), Fábio Silva (Dortmund) e Gustavo Varela (Monza)

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