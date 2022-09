Jejum de vitória do Santos incomoda volante Camacho: 'Time grande tem que vencer'

(via Agência Estado)

O jejum de quatro jogos sem vitória do Santos incomoda Camacho. Nesta quarta-feira, o volante desta cou a importância do time voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para voltar a sonhar com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"É uma sequência que incomoda demais. Time grande não pode ficar tanto tempo sem ganhar. Agora vamos ter um jogo importantíssimo em casa para pontuar e sair desses 34 pontos, pois já estamos muito tempo parados ali. E, a partir disso, só olhar para cima na tabela. A gente acredita que serão oito vagas para a Libertadores, então a briga vai ser forte. E se ganharmos em casa na terça já vamos dar uma empolgada para fazer uma reta final de campeonato melhor e lutar por essa vaga", afirmou o atleta, referindo-se ao duelo com o Athletico-PR, na próxima terça-feira, às 21h, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro,

"Semana passada foi um pouco conturbada, pois teve troca de comando. E mesmo assim nos portamos bem no clássico e perdemos no detalhe da bola parada. Mas acredito que agora com a semana cheia para trabalhar vamos fazer um grande jogo na terça", concluiu o volante, relembrando a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, domingo, no Allianz Parque.

O técnico Orlando Ribeiro orientou todo o elenco, nesta quarta-feira, no primeiro treino da semana no CT Rei Pelé. Um resultado positivo diante do Athletico-PR pode colocar o Santos, atual 11º colocado, perto da briga por uma vaga na próxima Libertadores. Restam 11 rodadas para o final do Brasileirão.