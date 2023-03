Jeh e Pablo Dyego serão julgados e podem desfalcar Ponte Preta em jogo do acesso

(via Agência Estado)

A Ponte Preta pode ter problemas para o jogo decisivo contra o XV de Piracicaba, que vale o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista. Expulsos no primeiro jogo das quartas de final, os atacantes Jeh e Pablo Dyego serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) e podem ser punidos.

Os julgamentos estão agendados para quarta-feira, às 17h. Os dois foram expulsos no empate por 1 a 1 com o Comercial, em Ribeirão Preto (SP). Juntos, eles marcaram 13 gols. Jeh é o artilheiro do time, com oito gols, enquanto Pablo Dyego tem cinco.

O caso que mais preocupa é o de Jeh, expulso após revisão do árbitro no VAR por chute no adversário. Com isso, foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". A suspensão prevista para esses casos varia de quatro a 12 partidas.

Já Pablo Dyego foi expulso por levar o segundo cartão amarelo por um carrinho e foi denunciado com base no artigo 250 do CBJD, por "ato desleal ou hostil". A pena prevista é de uma a três partidas de suspensão.

Após vencer o XV de Piracicaba por 3 a 0, no primeiro jogo da semifinal, a Ponte Preta tem situação tranquila para conquistar o acesso e a vaga na final, pois pode perder por até dois gols de diferença. A partida de volta será sábado, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

SETOR ESGOTADO

Como esperado, o primeiro dia de venda de ingressos teve uma boa procura, com o setor arquibancada VIP já esgotado. A Ponte não confirmou o número de ingressos vendidos, já que os sócios torcedores TC10 Vip também podem ficar no setor. Caso os sócios não confirmem a presença, mais ingressos podem ser colocados à venda.