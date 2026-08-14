Jeff Bezos e brasileiro cofundador do Facebook compram 30% do Liverpool por R$ 11,6 bilhões

O Liverpool, da Inglaterra, oficializou a venda de 30% das suas ações a 1892 Holdings, um consórcio liderado e administrado pelo empresário britânico Amit Bhatia e com participação de Jeff Bezos, CEO da Amazon, e Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook.

O negócio avaliou o clube 20 vezes campeão inglês em 5,5 bilhões de libras (R$ 38,9 bilhões, na cotação atual). Por 30% das participações, o grupo pagou 1,65 bilhão de libras (R$ 11,6 bilhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além de Amit Bhatia, o consórcio é formado pela Mittal Family Trusts; pelo K5 Sports, fundo da gestora K5 Global e que tem Jeff Bezos como principal investidor, e pela EE Capital, o escritório familiar de Elaine e Eduardo Saverin, brasileiro cofundador do Facebook.

O acionista majoritário do Liverpool continua sendo a Fenway Sports Group (FSG), empresa global de esportes, mídia, entretenimento e imóveis. O grupo comprou o clube em 2010 por 300 milhões de libras (cerca de R$ 800 milhões na época).

Desde então, o time venceu duas Premier Leagues (2019/20 e 2024/25) e a Champions League de 2018/19. O FSG também é dono do Boston Red Sox, da liga americana de beisebol (MLB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O fechamento da transação ainda está sujeito às aprovações regulatórias e outras condições habituais, mas tende a ser encaminhado. Isso envolve um teste de idoneidade para proprietários e diretores da Premier League e pode levar até 90 dias.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de investir no Liverpool e de fazer isso ao lado da FSG. Temos o maior respeito e admiração pela FSG como proprietária e por tudo o que ela conquistou em Anfield. Ser recebido como parceiro em um clube dessa estatura é um grande privilégio. Estamos fazendo esse investimento porque acreditamos profundamente no Liverpool e em sua liderança, e esperamos apoiar o sucesso contínuo do clube nos próximos anos", falou Amit Bhatia, líder do 1892 Holdings, que faz referência ao ano de fundação do Liverpool.

Segundo o The Times, Bhatia estaria em posição de liderança para adquirir uma participação maior caso a FSG deseje vender mais ações do clube no futuro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é o primeiro negócio de Bhatia no futebol. O empresário britânico de origem indiana era um dos acionistas do Queens Park Rangers, da segunda divisão inglesa, até mês passado, após ter ingressado no clube em 2007.

LIVERPOOL BUSCOU INVESTIMENTO POR CRISE? LONGE DISSO

A venda de 30% das participações do Liverpool não se deu por uma crise. O clube teve receita recorde de 703 milhões de libras (R$ 4,97 bilhões) no último período contábil. Nos últimos 14 meses, foram gastos 550 milhões (R$ 3,89 bilhões) em transferências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Liverpool sempre foi construído pensando além de uma temporada e tomando decisões com os interesses de longo prazo do clube em mente", disse o presidente da FSG, Mike Gordon.

"Essa abordagem continua atraindo o interesse de investidores e líderes empresariais respeitados em todo o mundo. Ao considerarmos essa oportunidade, ficou claro que Amit e o consórcio compartilhavam nossa filosofia de longo prazo e nosso apreço pelo que torna o Liverpool especial", completou.

Aumentar o faturamento, porém, permite que o clube possa gastar ainda mais. A Premier League impõe regras sobre o custo de elenco, como a limitação dos gastos a 85% das receitas, o chamado fair-play financeiro. Já a Uefa coloca um teto de 70%.