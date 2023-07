Jean Lucas treina pela 1ª vez no Santos e vira opção para Turra 'ajustar marcação'

Paulo Turra não gostou nada da marcação do Santos no clássico com o São Paulo e pode reforçar o meio-campo com a entrada de mais um jogador de contenção para ajudar no combate. Contratado em definitivo do Monaco, Jean Lucas trabalhou pela primeira vez nesta segunda-feira e o clube corre contra o tempo para deixá-lo à disposição.

O reforço volta ao clube após passagem boa pela França e bem mais experiente. Depois de se destacar quando começava a carreira, em 2019, e se transferir para a Europa, o meio-campista de 25 anos pode formar trio de marcação com Rodrigo Fernández e Sandry, deixando Lucas Lima, Marcos Leonardo e Mendoza mais livres no ataque.

A primeira atividade de Jean Lucas foi apenas ao lado de quem atuou menos de 45 minutos no Morumbi. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Sem jogos no meio de semana, mais uma vez Paulo Turra terá tempo para encontrar a melhor formação.

Diante do São Paulo, Fernández cumpriu suspensão e Dodi, até então titular, não aproveitou a chance para mostrar ao técnico que merece seguir na equipe. Enquanto isso, torcedores mais uma vez cobraram reforços, temendo o rebaixamento.

Jean Lucas ainda aguarda inscrição do Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder estrear. Caso o clube consiga sua liberação, ele já enfrentará o líder Botafogo no fim de semana, na Vila Belmiro com portões fechados - será o terceiro dos cinco jogos de suspensão que a equipe tem de cumprir.

Com somente 16 pontos, o Santos ocupar o 14º lugar, mas tem um jogo a mais que o Corinthians, que pode ultrapassá-lo em caso de empate, assim como Vasco e América-MG, que se enfrentarão em jogo adiado, também poderão encostar.