Atual número dois do mundo, o italiano Jannik Sinner será submetido a uma cirurgia no joelho para tratar uma lesão que o mantém afastado das competições desde a final de Wimbledon. De acordo com informações do jornal italiano Il Gionale, ele vai seguir para Finlândia e o procedimento está previsto para essa terça-feira.

Depois de insistir no tratamento conservador, o estafe do atleta conversou com vários especialistas. A cirurgia será realizada por Lasse Lempainen, renomado especialista que já operou nomes como Dembélé, Araújo, Alejandro Balde e Ander Barrenetxea, entre outros nomes do cenário esportivo.

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Segundo o periódico, a conclusão de sua equipe é que "a intervenção é a única solução para a cura definitiva do problema no joelho direito que o aflige desde julho: uma inflamação intermitente conhecida como síndrome da banda tibial".

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Jannik Sinner explica os motivos que o levaram a optar pela operação no joelho direito.

"Junto com os médicos, decidimos que preciso de tratamento para o meu joelho, o que significa que a temporada de 2026 está oficialmente encerrada. Os últimos dois anos, especialmente minhas duas vitórias em Turim, me proporcionaram muitas sensações e emoções maravilhosas. Este ano será completamente diferente, mas agora também preciso pensar na minha carreira a longo prazo."

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Com a opção pela cirurgia, o italiano perderá os primeiros meses da próxima temporada e isso inclui a sua ausência no Australian Open, o primeiro torneio de Grand Slam da temporada.