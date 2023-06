Jandrei volta a treinar com bola no São Paulo e Michel Araújo tem estiramento detectado

Um dia após contar com as primeiras atividades do lateral-esquerdo Welington no gramado, em reta final de recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo, o técnico Dorival Júnior viu outra peça importante se juntar às atividades com o elenco: o goleiro Jandrei. A notícia ruim foi a confirmação de um estiramento muscular no uruguaio Michel Araújo.

Com a fratura no quinto metatarso da mão esquerda cicatrizada, o goleiro fez algumas defesas no treino. Em menor grau de exigência e com menos intensidade, mas suficientes para deixá-lo bastante feliz e sorridente ao longo do dia frio e chuvosa no CT da Barra Funda.

Com a sequência de boas aparições do titular Rafael, Jandrei, quando voltar, terá de brigar pela reserva com o experiente Felipe Alves. Já Welington tem tudo para resgatar a vaga,hoje suprida por Caio Paulista, que e´atacante de origem.

Michel Araújo fez um belo gol diante do Sport, na Copa do Brasil, e vinha ganhando cada vez mais espaço com Dorival Júnior. Ele já teria de cumprir suspensão contra o Athletico-PR, dia 21, mas deve ser desfalque também contra o Cruzeiro, três dias depois após a realização de exames de imagem.

Dorival Júnior aproveitou a atividade do dia para ensaiar jogadas ofensivas. Com três derrotas nos últimos quatro jogos - ganhou apenas do Tolima, que teve um atleta expulso ainda na primeira etapa - , o técnico quer melhorar o aproveitamento nas finalizações. Ele lamentou muito perder o clássico para o Palmeiras após a equipe criar bastante.

Ciente que a pontaria tem de estar em dia, trabalhou diversas opções para encarar os paranaenses no Morumbi. Botou o time para tentar superar um possível paredão defensivo e também para ser efetivo quando tiver contragolpe e vantagem de peças no lance.