Jandrei se recupera após um mês sem jogar e viaja com o São Paulo para Minas

Após passar um mês como desfalque no São Paulo, o goleiro Jandrei se recuperou de um trauma nas costas e viajou com a delegação para Belo Horizonte nesta quarta-feira, onde o time tricolor enfrenta o América-MG na quinta-feira, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 21 horas. Com isso, pode ser escalado como titular por Rogério Ceni, mas a situação ainda não foi definida.

Jandrei entrou em campo pela última vez no empate por 2 a 2 com o Fluminense, dia 17 de julho, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Nos três jogos seguintes à lesão - Inter e Goiás, pelo Brasileiro, e América-MG, no primeiro jogo da Copa do Brasil -, Thiago Couto foi o escolhido para defender o gol são-paulino. Após o duelo com os americanos, viu Felipe Alves, contratado em julho, assumir a titularidade.

Quem briga pela posição com Jandrei, contudo, é Couto, já que Felipe Alves não está inscrito na Copa do Brasil, assim como Ferraresi, Bustos e Marcos Guilherme, trio que também chegou na última janela de transferências. Já o lateral Rafinha, recuperado de estiramento na região posterior da coxa direita, está novamente à disposição após desfalcar o São Paulo nas duas últimas partidas e deve ficar no banco de reservas.

Ceni pode escalar o São Paulo com Jandrei (Thiago Couto); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O zagueiro Arboleda, o meio-campista André Anderson e o atacante Caio continuam em tratamento no REFIS. Caio, aliás, assinou um novo vínculo com o clube nesta quarta-feira, válido até o fim de 2025, substituindo o contrato anterior que vencia em março de 2024. Na terça, quem renovou foi Igor Vinícius, também até o final de 2025.