James Rodríguez anuncia aposentadoria da seleção colombiana: 'Maior honra da minha vida'

O experiente meia James Rodríguez não defenderá mais a seleção colombiana. O jogador de 35 anos oficializou nesta terça-feira sua aposentadoria da equipe nacional após 132 partidas oficiais e 32 gols anotados, além de 37 assistências em 16 temporadas.

James estreou pela seleção profissional em 2011 e se tornou o jogador com mais partidas disputadas. Seu ápice foi na Copa de 2014, disputada em solo brasileiro, quando se tornou o artilheiro, com seis gols, um deles uma pintura diante do Uruguai no Maracanã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Chegou o momento. Obrigado por cada partida, cada alegria, cada lágrima e cada sonho compartilhado. Defender as cores da seleção colombiana foi uma das maiores honras da minha vida. Obrigado, Colômbia. Para sempre", postou James Rodríguez em suas redes sociais.

As palavras vieram ao lado de um vídeo com muitos lances de sua carreira, festas e com ele garantindo que fez o máximo para defender o seu país ao longo de duas décadas, sobretudo em Copas do Mundo.

"Oi, quero falar com vocês de coração. Depois de muitos anos, muitas partidas e alegrias e momentos duros, sinto que chegou a hora de encerrar uma das fases mais bonitas da minha vida. Vestir essa camiseta foi um sonho, e também uma responsabilidade enorme, jogar por minha família, por meus companheiros, por minha nação. Obrigado, Colômbia", disse, sempre puxando o ar e bastante emocionado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Um sonho que vivemos juntos", declarou a mãe do jogador, María del Pilar Rubio, na emotiva despedida. "Estão todos chorando aqui", admitiu. "Agora, acabou."