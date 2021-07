'Jamais vou esquecer', diz Richarlison após atuação de gala na estreia olímpica

Da Redação

O atacante Richarlison foi a grande estrela da seleção brasileira de futebol masculino na estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A vitória pelo placar de 4 a 2 contra a Alemanha, nesta quinta-feira, em Yokohama, teve três gols marcados pelo jogador do Everton em menos de 30 minutos.

"É uma sensação que não tem como explicar, é o meu primeiro 'hat-trick', ainda mais com essa camisa", declarou Richarlison após a atuação de gala, que deu os primeiros pontos para o Brasil na fase de grupos da competição.

A vitória é importante por si só para dar a confiança necessária à equipe, comandada pelo técnico André Jardine, conquistar o bicampeonato olímpico. Mas por ter sido em cima da Alemanha, adversária da final nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o sabor de sair do estádio em Yokohama com o jogo ganho, com uma bela apresentação da seleção, é ainda mais apreciado.

"Estou muito feliz, um sonho realizado. Quando pedi a liberação no Everton foi para isso, honrar a camisa. Noite inesquecível, jamais vou esquecer. Agora é comemorar bastante, uma noite importante para nós", disse o camisa 10 da seleção, que comentou ter ficado pouco tempo com os familiares no Brasil após a Copa América e já teve de se entregar ao trabalho para os Jogos Olímpicos.

Para o próximo confronto na Olimpíada de Tóquio, o Brasil vai enfrentar a Costa do Marfim, às 5 horas (de Brasília), neste domingo, para tentar manter a liderança do Grupo D.