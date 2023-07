Jabeur vence de virada, frustra busca de Sabalenka por nº 1 e volta à final de Wimbledon

A final da chave feminina de Wimbledon está definida. A tunisiana Ons Jabeur e a surpreendente checa Marketa Vondrousova vão decidir o título na sagrada grama de Londres, no sábado. Elas avançaram à decisão nesta quinta-feira. Jabeur buscou uma inesperada virada contra a belarussa Aryna Sabalenka, enquanto Vondrousova arrasou a ucraniana Elina Svitolina. As duas partidas foram disputadas com teto fechado na quadra central.

O jogo mais aguardado do dia envolveu Jabeur e Sabalenka no único confronto que reuniu tenistas do Top 10 nas semifinais femininas. A belarussa não buscava apenas sua primeira final em Wimbledon. Ela alcançaria o topo do ranking pela primeira vez na carreira se vencesse a tenista da Tunísia. Mas acabou sendo superada por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/3.

Em grande fase, Sabalenka entrou em quadra como favorita, em razão das performances que vinha exibindo na grama de Wimbledon nos últimos dias. E a partida parecia seguir esse roteiro até a reta final do segundo set, quando a belarussa liderava o placar, com uma quebra de saque de vantagem, após ter vencido a primeira parcial.

Sabalenka chegou a sacar para fazer 5/3, mas não teve sucesso e sofreu a quebra. Jabeur, que perdia por 2/4, virou para 6/4. Mais confiante, obteve quebra cedo no terceiro set e sacramentou a incrível virada em seu quinto match point, em 2h19min.

Mais agressiva em quadra, a belarussa disparou 39 bolas vencedoras, contra 28 da tunisiana. Mas abusou dos erros não forçados. Foram incríveis 45 contra 14 da adversária, que voltou à final de Wimbledon.

No sábado, Jabeur tentará seu primeiro título de Grand Slam. No ano passado, ela bateu na trave em Wimbledon, assim como aconteceu na final do US Open, na mesma temporada. No retrospecto geral, Jabeur e Vondrousova estão empatadas em 3 a 3. Mas a checa venceu as duas últimas partidas, ambas neste ano, uma delas no Aberto da Austrália.

CHECA SURPREENDE

Mais cedo, a checa Marketa Vondrousova eliminou a ucraniana Elina Svitolina em sets diretos, por duplo 6/3, em apenas 1h15min. Com o resultado, a tenista de 24 anos vai disputar sua primeira final em Wimbledon. Mas será sua segunda decisão em torneios de Grand Slam. Em 2019, foi vice-campeã de Roland Garros.

A tenista da República Checa surpreendeu ao dominar Svitolina do início do fim, decepcionado os torcedores que esperavam duelo equilibrado. A ucraniana, que vinha fazendo grande campanha, não se achou em quadra em nenhum momento. Vondrousova aproveitou sua versatilidade para emplacar 22 bolas vencedoras, contra apenas nove da rival.

A checa registrou apenas um erro não forçado a mais que a adversária (25 a 24) e faturou seis quebras de saque, contra três de Svitolina.

Atual 42ª do mundo, Vondrousova se tornou a primeira tenista da Era Aberta do tênis (iniciada em 1968) a avançar à final sem estar entre as cabeças de chave. Ao mesmo tempo, será a finalista de pior colocação do ranking desde que a WWTA lançou sua lista, na década de 70. Ela deve aparecer ao menos na 16ª posição na próxima atualização.