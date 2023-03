Ja Morant volta ovacionado ao banco dos Grizzlies e vê vitória sobre os Mavericks

(via Agência Estado)

Após cumprir suspensão de oito jogos na NBA por exibir uma arma durante transmissão ao vivo no Instagram, Ja Morant está liberado para voltar a jogar pelo Memphis Grizzlies, mas não participou da vitória por 112 a 108 sobre o Dallas Mavericks, nesta segunda-feira. Apesar disso, ele esteve no Fedex Forum, arena dos Grizzlies, vestindo roupa casual e foi ovacionado por torcedores. Na arquibancada, foram vistos até cartazes com frases como "Bem-vindo de volta".

O polêmico astro da franquia do Tennessee sentou-se no banco de reservas ao lado dos companheiros e viu Santi Aldama liderar o triunfo com um "double-double" de 22 pontos e 14 rebotes. Desmond Bane contribuiu com 17 pontos. Do outro lado, os Mavericks jogaram pela quinta vez seguida sem Luka Doncic, desfalque por causa de dores na coxa esquerda.

Com o triunfo, os Grizzlies voltaram a ocupar a vice-liderança da Conferência Oeste. Nesta reta final da temporada regular, que se encerra no início de abril, esperam aproveitar o retorno de Ja Morant para confirmar o quanto antes a classificação aos playoffs. A previsão é que ele esteja em quadra na quarta-feira para enfrentar o Houston Rockets.

"Ele fez algumas mudanças em sua vida. ... Ele está assimilando isso, o que é ótimo para seu crescimento, para sua carreira no basquete, para tudo", afirmou Dillon Brooks, ala dos Grizzlies. "Você verá um Ja diferente por aí que será consistente todas as noites e que nos dará aquela energia que precisamos para ser o melhor time do Oeste". Completou.

MAIS JOGOS

Em Houston, o Golden State Warriors, sexto colocado do Oeste, encerrou a incômoda sequência de derrotas fora de casa. Após 11 partidas sem vencer em território adversário, bateu os Rockets por 121 a 108. "Nem me lembro a última vez que vencemos um jogo como visitantes", afirmou o técnico Steve Kerr depois da partida. O fim do jejum teve grande colaboração de Stephen Curry, autor de 30 pontos, e Klay Thompson, que anotou 29.

A noite de segunda também foi marcada por atuações individuais incríveis de atletas derrotados. Julius Randle anotou impressionantes 57 pontos pelo New York Knicks durante a derrota por 140 a 134 para Minnesota Timberwolves. Já Joel Embiid teve um "double-double" de 37 pontos e 16 rebotes e viu seu Philadelphia 76ers perder por 109 a 105 para o Chicago Bulls.

Veja os resultados da NBA desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 115 x 109 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 105 x 109 Chicago Bulls

New York Knicks 134 x 140 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 108 x 121 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 112 x 108 Dallas Mavericks

Utah Jazz 128 x 120 Sacramento Kings

Confira os jogos desta quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Boston Celtics

LA Clippers x Oklahoma City Thunder