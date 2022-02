Ituano vence a Inter de Limeira e mantém invencibilidade no Paulistão

Da Redação

O Ituano confirmou o bom início no Campeonato Paulista na noite desta quinta-feira, quando venceu a Inter de Limeira por 2 a 1, no estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada. Rafael Elias, Ronaldo (de letra) e Gabriel Barros marcaram os gols do confronto.

Foi a terceira partida sem derrota do Ituano, que chegou aos sete pontos e aparece na terceira posição do Grupo C - mesma pontuação que o Mirassol (vice-líder), mas com menor saldo de gols: 4 a 3. Já a Inter de Limeira, sem nenhuma vitória, é a terceira colocada do Grupo A, com dois pontos.

O primeiro tempo foi de domínio do Ituano, embora tenha sido a Inter de Limeira que quase abriu o placar aos 5 minutos, quando Léo Duarte cruzou da direita e o centroavante Ronaldo Silva, mesmo marcado, finalizou forte e obrigou o goleiro Pegorari a fazer boa defesa do canto esquerdo.

Após o susto, o Ituano teve maior posse de bola e criou pelo menos três ótimas chances de sair na frente do marcador. Contudo, isso só aconteceu no final do primeiro tempo, quando o árbitro marcou pênalti de Jhony Douglas em Neto Berola. Aos 46, Rafael Elias foi para a cobrança e abriu o placar.

No segundo tempo, a Inter de Limeira melhorou e empatou a partida aos 23 minutos. Felipe Baxola recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Ronaldo Silva, que finalizou de letra, deslocando o goleiro Pegorari. Gol merecido dos visitantes, mais efetivos no campo de ataque.

Mas o empate não satisfazia o Ituano, que acordou em campo e reagiu pouco tempo depois. Aos 31, Iago Teles deu lindo drible dentro da área e encontrou o jovem Gabriel Barros, que finalizou forte no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro Lucas Frigeri.

Atrás no placar, a Inter tentou pressionar o Ituano na reta final do segundo tempo. Matheus Galdezani arriscou de fora da área aos 46, mas sem direção, não conseguindo evitar mais uma derrota dos visitantes no campeonato.

O Ituano volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Corinthians, às 18h30, novamente no estádio Novelli Júnior, em Itu. A Inter joga no mesmo dia, mas às 20h30, contra o Botafogo-SP, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 2 x 1 INTER DE LIMEIRA

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Rafael Pereira, Cleberson e Roberto (Léo Santos); Jiménez, Kaio e Gerson Magrão (Lucas Nathan); Calyson (Gabriel Barros), Neto Berola (Mário Sérgio) e Rafael Elias (Iago Telles). Técnico: Mazola Júnior.

INTER DE LIMEIRA - Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca (Tito); Matheus Galdezani, Jhony Douglas (Lima), Felipe Baxola (Gui Mendes) e Geovane (Diego Tavares); Osman (Gui Pira) e Ronaldo Silva. Técnico: Vinicius Bergantim.

GOLS - Rafael Elias, aos 46 minutos do primeiro tempo. Ronaldo Silva, aos 23, e Gabriel Barros, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roberto (Ituano); Léo Duarte e Rafael Carioca (Inter de Limeira).

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP).