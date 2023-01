Ituano supera Inter nos pênaltis e desafia o América-MG nas quartas da Copinha

(via Agência Estado)

Ituano supera Internacional nos pênaltis e avança às quartas de final da Copinha

O Ituano garantiu a última vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta terça-feira ao derrotar o Internacional, nos pênaltis, após empate no tempo normal por 2 a 2, em Santana de Parnaíba. O clube do interior paulista se junta a Palmeiras, Floresta, Sport, Goiás, América-MG, Santos e Fortaleza.

O rival do Ituano será o América-MG, que derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0. O duelo será na quinta-feira. Horário e local ainda serão definidos pela FPF. Ainda nesta terça-feira, o Fortaleza bateu o Ibrachina-SP por 1 a 0 e será rival do Santos.

O primeiro tempo foi um duelo franco. O Ituano aproveitou melhor as oportunidades e foi logo abrindo dois gols de vantagem. Aos 18, Erik aproveitou uma cobrança de falta precisa para cabecear para o fundo das redes, sem chances para o goleiro João Vitor.

O Ituano ampliou o placar com um lance muito semelhante. Aos 41, em nova cobrança de falta, Matheus Maia apareceu como elemento surpresa para fazer 2 a 0. Os gols pegaram o Internacional de surpresa. O time gaúcho não conseguiu esboçar qualquer tipo de reação na primeira etapa.

No segundo tempo, o Internacional voltou com outra postura e quase diminuiu logo de cara em tentativa de Kauan. A partida foi ganhar mesmo em emoção aos 23 minutos, quando Madison falhou e deu a bola de presente para Lipe, que acertou um belo chute para fazer 2 a 1.

Apesar do susto, o Ituano tinha o controle do jogo, até que nova falha aconteceu, desta vez, aos 46 minutos. O goleiro Wesley foi segurar uma bola no alto e a soltou nos pés de Enzo, filho do ídolo Fernandão. O garoto deixou tudo igual e levou o duelo para os pênaltis.

Nas cobranças, o Ituano converteu as cinco batidas e viu o Internacional errar a última. Bastian cobrou fraco e jogou nas mãos do goleiro Wesley, que se recuperou da falha no tempo normal e fez a defesa para classificar o time do interior paulista.