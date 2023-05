Ituano se reabilita na dispua da Série B e afunda ABC na lanterna

(via Agência Estado)

Após duas derrotas consecutivas, o Ituano se reencontrou com a vitória no Brasileiro da Série B. Contra o lanterna ABC, o time paulista venceu por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Novelli Jr, em Itu, pela quarta rodada da competição. Bruno Xavier e Quirino, duas vezes, foram os autores dos gols.

Com os três pontos, o Ituano se reabilitou na tabela, subindo três posições, aparecendo em oitavo com seis pontos. Já o ABC ainda segue sem pontuar, em quatro jogos foram quatro derrotas e está afundado na lanterna.

Jogando diante do torcedor, o Ituano começou os primeiros 15 minutos de forma arrasadora. Logo aos nove, Bruno Xavier abriu o placar. O atacante recebeu em velocidade e bateu na saída do goleiro do ABC. Aproveitando a fragilidade defensiva dos visitantes, Quirino ampliou logo na sequência, aos 12 minutos. Hélio Borges cruzou e o centroavante apareceu na primeira trave para desviar.

Os donos da casa seguiram pressionando e por pouco não fizeram o terceiro, com Bruno Xavier. O atacante finalizou cruzado, a bola bateu na trave, andou sob a linha e voltou para Bruno que chutou e a bola repetiu o trajeto, saindo pela linha de fundo. Mesmo com três zagueiros e dois alas, o ABC seguiu sofrendo com o ataque do Ituano. O time potiguar até ensaiou uma reação, mas não sustentou por muito tempo e assistiu o Ituano rondar sua área até a ida ao intervalo.

O ABC voltou mais ligado no segundo tempo. Abrindo mão do esquema de três zagueiros, o time teve mais presença ofensiva, tendo as primeiras finalizações na segunda etapa. Aos poucos, o Ituano foi acordando e freou a reação potiguar com um golaço de Quirino, aos 16 minutos. O centroavante recebeu com liberdade, foi avançando e acertou um balaço da intermediária, no ângulo de Simão. Detalhe do gol: a bola bateu no travessão antes de morrer nas redes.

Com 3 a 0 no placar, o ABC se entregou. Vendo o adversário retraído, o Ituano procurou não forçar e trabalhou a bola com tranquilidade. Mesmo trocando passes, o time paulista chegava com facilidade na área do ABC. Até teve algumas chances de ampliar o marcador, com Yann Rollim, porém, Simão evitou que a partida virasse uma goleada. Até o apito final, o Ituano trocou passes no campo de defesa e se reencontrou com as vitórias na Série B.

Os times voltam a campo pela quinta rodada no sábado. O Ituano encara o Criciúma, às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Enquanto o ABC visita o CRB, no Rei Pelé, em Alagoas, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 X 0 ABC

ITUANO - Jefferson Paulino; Pacheco, Frazan (Marcel), Carlão e Mário Sérgio; Marcelo Freitas (Luiz Siqueira), Marthã e Eduardo Person (Yann Rolim); Bruno Xavier (Neto Berola), Hélio Borges e Quirino (Rafael Silva). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ABC - Simão; Gedeilson, Afonso, Luiz Gustavo e Richardson (Maycon Douglas) e Daniel Vançan; Wellington Reis, Wallace (Daniel) e Raphael Luz (Ramon); Fábio Lima e Felipe Garcia (Wellinton). Técnico: Fernando Marchiori.

GOLS - Bruno Xavier, aos nove, e Quirino, aos 12, do primeiro tempo e aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wellington Reis e Afonso (ABC).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 18.140,00.

PÚBLICO - 1.293 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, Itu (SP).