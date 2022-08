Ituano goleia o Sport e segue invicto nas mãos de interino pela Série B

(via Agência Estado)

O Ituano conseguiu mais um bom resultado e segue invicto nas mãos do técnico, ainda interino, Carlos Pimentel. Na noite desta terça-feira, pela 23ª rodada, o time paulista goleou o Sport, por 4 a 1, no estádio Novelli Júnior, abrindo ainda mais distância da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e de quebra, se aproximando do G-4 zona de acesso.

Com o resultado, o Ituano alcançou 30 pontos ganhos. Desde que Carlos Pimentel assumiu o time foram seis partidas, com três vitórias e três empates. Já o Sport segue estacionado com 31 pontos e perdeu a chance de voltar a brigar por uma vaga no G-4.

Mesmo jogando fora de casa, o Sport começou a partida com mais posse de bola e criando as primeiras chances ofensivas do duelo. Mas, foi o Ituano quem abriu o placar. Aos 23 minutos, Gabriel Barros cruzou na medida para Kaio, que se antecipou a marcação no segundo pau e de cabeça, mandou no cantinho.

De qualquer forma, o Sport não se assustou e deixou tudo igual aos 29. Depois de uma cobrança de falta, a zaga do Ituano afastou mal, Vagner Love protegeu e Kayke chegou enchendo o pé em um chute cruzado, sem chances para o estreante goleiro Jefferson Paulino. O lance ainda foi analisado pelo VAR, antes do gol ser confirmado.

Antes do fim do primeiro tempo, porém, o Ituano pulou na frente do placar mais uma vez. Aos 37 minutos, Mário Sérgio fez um lançamento longo que se tornou um cruzamento. Rafael Elias cabeceou de costas, a bola bateu na trave e mesmo assim conseguiu superar o goleiro Carlos Eduardo. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória do time paulista por 2 a 1.

Na volta do intervalo, o Ituano fez mais um gol e praticamente decretou a vitória logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos três, Raí Ramos cobrou falta e Rafael Elias, mesmo no meio de três marcadores, cabeceou para o fundo das redes. O Sport tentou de tudo e levou perigo com Gustavo Coutinho e Wanderson, que haviam acabado de entrar.

Mas foi o Ituano que fez o quarto gol. Aos 37, Roberto arriscou um chute de longa distância e contou com um frango de Carlos Eduardo para deixar a sua marca. A bola saiu rasteira, no meio do gol, mas bateu na mão do goleiro e entrou. Nos minutos finais, o time da casa apenas controlou a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Ituano visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30. Já no sábado, o Sport recebe o CSA, na Arena Pernambuco, às 16h.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 4 X 1 SPORT

ITUANO - Jefferson Paulino; Raí Ramos (Bruno Lopes), Lucas Duas, Bernardo Schappo e Mário Sérgio (Roberto); Rafael Pereira (Carlão), Caíque e Lucas Siqueira; Kaio, Rafael Elias (Vinícius Jaú) e Gabriel Barros (Léo Ceará). Técnico: Carlos Pimentel.

SPORT - Carlos Eduardo; Ewerthon (Eduardo), Fábio Alemão, Sabino e Sander; Fabinho, Pedro Naressi (Thiago Lopes) e Denner (Wanderson); Luciano Juba, Vagner Love (Giovanni) e Kayke (Gustavo Coutinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Kaio, aos 23, Kayke, aos 29 e Rafael Elias, aos 37 minutos do primeiro tempo. Rafael Elias, aos três, e Roberto, aos 37 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Jefferson Paulino (Ituano) e Fábio Alemão (Sport).

RENDA - R$ 25.100,00.

PÚBLICO - 1.641 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).