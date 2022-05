Ituano e Náutico empatam sem gols pela nona rodada da Série B do Brasileiro

(via Agência Estado)

Com grande atuação do goleiro Lucas Perri, Ituano e Náutico ficaram no empate sem gols na noite desta quinta-feira, no estádio Novelli Júnior, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade .

Com o resultado, o Ituano, que conheceu o seu quarto tropeço consecutivo, terminou a noite na 13ª colocação, com dez pontos, a cinco do G-4. O Náutico, por sua vez, não vence há cinco jogos e ficou no 15º lugar, com nove, próximo da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi do goleiro Lucas Perri. Ele fez defesas importantes para que o Náutico levasse para o intervalo um 0 a 0, inclusive pegou um pênalti, muito mal batido por Rafael Papagaio, no meio do gol, nos minutos finais, no melhor momento do Ituano na partida.

continua após publicidade .

O time paulista foi bem mais perigoso e chegou a ter um gol anulado, marcado por Lucas Siqueira. O volante estava em posição de impedimento. Já o Náutico viveu de lampejos, já que seu principal jogador, o meia Jean Carlos, não estava em uma noite iluminada. A melhor chance foi com Richard Franco, que parou em um milagre de Pegorari.

O segundo tempo foi mais pragmático. Ambos os times arriscaram pouco, com uma leve superioridade para o time do Ituano, que ousou um pouco mais, mas sem criar muitas oportunidades, tanto que só chegou em um chute de longe de Lucas Siqueira. Lucas Perri salvou mais uma.

O jogo voltou a ficar emocionante nos minutos finais. Gabriel Barros perdeu grande oportunidade. O Ituano pressionou, mas Lucas Perri garantiu o empate. Do outro lado, Camutanga quase fez para o Náutico. Pacheco tirou em cima da linha.

continua após publicidade .

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Brusque no sábado (04), às 11h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). No mesmo dia, às 19h, o Ituano visita o Tombense, no Soares de Azevedo, em Tombos (MG).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 NÁUTICO

continua após publicidade .

ITUANO - Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Rafael Pereira (Bernardo Schappo) e Roberto (Mário Sérgio); Jiménez (Lucas Nathan), Kaio, Lucas Siqueira e Gerson Magrão; João Victor (Gabriel Barros) e Rafael Papagaio (Chrigor). Técnico: Mazola Júnior.

NÁUTICO - Lucas Perri; Victor Ferraz, Camutanga, Bruno Bispo e Ailton Silva; Ralph (Djavan), Richard Franco (Mateus Nascimento), Rhaldney (Robinho) e Jean Carlos; Luis Phelipe (Pedro Vitor) e Léo Passos (Amarildo). Técnico: Roberto Fernandes.

continua após publicidade .

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Bernardo Schappo, Gerson Magrão, Kaio, Pacheco e Rafael Papagaio (Ituano); Bruno Bispo, Jean Carlos e Rhaldney (Náutico).

RENDA - R$ 17.040,00.

PÚBLICO - 1.245 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).