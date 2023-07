Italo Ferreira sofre entorse no joelho e se despede da temporada do Circuito Mundial de Surfe

O campeão olímpico Italo Ferreira sofreu uma entorse no joelho e não terá condições de competir no Taiti, em setembro, quando será realizada a última etapa do Circuito Mundial de Surfe antes do WSL Finals, que reúne os cinco primeiros colocados do ranking em uma disputa derradeira pelo título. Ele se lesionou na terça-feira, enquanto surfava na repescagem da etapa de J-Bay, na África do Sul.

"O atleta Italo Ferreira sofreu uma entorse no joelho direito durante a bateria desta terça-feira, 18 de julho, na etapa do mundial de surfe disputada em J-Bay, na África do Sul. Italo foi prontamente atendido pela equipe médica local. Posteriormente, o atleta passou por exame de imagem em um hospital da região, onde foi constatada uma contusão no ligamento colateral medial - sem sinais de ruptura", comunicou a assessoria de imprensa do surfista.

De acordo com o comunicado, Italo voltará ao Brasil nos próximos dias para realizar novos exames, ser reavaliado e iniciar um processo de fisioterapia. A lesão ocorreu no momento em que ele tentou executar uma manobra em disputa com Ian Gentil, havaiano e filhos de brasileiros, na repescagem. Na terça, após deixar o mar, o surfista brasileiro publicou, no Instagram, um vídeo do momento em que chega ao hospital em uma maca e escreveu um texto emocionado.

"Eu tive que abandonar a bateria e ir direto para o hospital após errar uma manobra e machucar meu joelho direito. Diferentemente do ano passado, eu não tive condições de continuar depois de sentir muita dor. Eu tenho trabalhado bastante pra ser forte e evitar esse tipo de lesão, mas infelizmente existe o risco! Espero que não seja nada grave e consiga voltar o mais rápido possível, só que com outros planos! Porque eu não consigo alcançar o meu objetivo final. Tudo tem um propósito e se teve de ser assim, de um jeito ou de outro lá na frente eu vou descobrir e Deus vai me mostrar o melhor caminho", disse.

Como ocupa a 11ª colocação do ranking da WSL, associação responsável pela organização do circuito mundial, o potiguar medalhista de ouro em Tóquio não tem mais chances de disputar o WSL Finals, nem de conseguir uma das vagas olímpicas via ranking, reservadas ao top 10. As opções restantes de classificação aos Jogos de Paris-2024 são conquistar o título dos Jogos Pan-Americanos deste ano, dos quais Italo não deve participar, ou do Jogos Mundiais de Surfe da ISA (Associação Internacional de Surfe), em 2024.