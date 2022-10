Italo Ferreira lança instituto em Baía Formosa em casa onde morou na infância

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

O surfista Italo Ferreira inaugurou nesta quinta-feira o seu instituto na cidade de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. A entidade que leva o nome do campeão olímpico e mundial vai ser sediado na própria casa onde ele morou na infância, com seus avós. "Hoje é um dia muito importante para mim, uma vitória pessoal e para a minha família", celebrou o atleta.

Ainda em obras, o Instituto Italo Ferreira já atende crianças em situação de vulnerabilidade social da cidade e da região. No momento, são 72 atendidas. Mas a expectativa é ampliar para até 500 crianças. A entidade deverá estar finalizada e atuando com força total até o início do próximo ano.

"É um projeto que visa dar oportunidade às crianças da região de Baía Formosa, onde eu nasci e cresci e onde tenho história. E este lugar onde foi construído o instituto é o lugar que eu morava quando criança, onde meus avós moravam, onde meus pais moraram. E agora vai se tornar o 'lar' de outras crianças. Vão poder aproveitar esse espaço para receber ensinamentos e oportunidades", disse Italo.

O surfista morou no local quando tinha 10 anos, em um momento de dificuldade da família. "Quando eu era criança, a coisa ficou apertada para os meus pais e eles tiveram que vender a casa. E pediram para a minha vó para morar com eles. Depois de um tempo, consegui comprar a casa da minha vó. Era sonho dela passar a casa para alguém da família", lembrou.

Quando estiver totalmente pronto, o instituto terá uma estrutura de 400 metros quadrados. E vai oferecer aulas de idiomas, informática, sustentabilidade e meio ambiente. Além disso, terá reforço escolar e atividades físicas para as crianças, com foco nas aulas de surfe.

Italo, contudo, deixa claro que quer restringir o instituto ao esporte que o levou à medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, no ano passado. "Eu não viso só o esporte porque acredito que tem crianças que querem fazer outras coisas. Mas tenho a visão de que, se levarmos ensinamentos para as crianças, elas podem desenvolver na área em que se sentirem melhores. Para que elas possam ser direcionadas para o que gostarem mais. Se direcionarmos para o surfe, vai ter criança que não vai ter o desejo de vir ao Instituto."

Por isso, Italo e sua irmã, Pollyanna, que será a administradora do instituto, querem oferecer atividades de psicomotricidade, coordenação motora, atenção, concentração através de movimentos, atividades recreativas, ritmos, conexão e ambientação com o meio ambiente.

Na área da sustentabilidade, Italo conta com o apoio direto dos seus patrocinadores. Um deles, o banco BV instalou no local 62 placas fotovoltaicas que vão ajudar na redução da conta de luz da entidade em até 95%.

DICAS DO NEYMAR

Italo revelou que buscou experiência e aprendizado com Neymar e Vinicius Junior, que têm institutos semelhantes nas cidades de Santos e Rio de Janeiro. Disse também que espera a visita do amigo e rival Gabriel Medina no local - o tricampeão mundial já comandou entidade semelhante, atualmente desativada.

"Os meus advogados trabalham no instituto do Neymar. Então, eles têm uma boa base. A minha irmã também está no projeto, estuda bastante e está se dedicando. Ela está aprendendo muito todos os dias. Eu acompanhei um pouco do projeto do Medina no passado também. E estive com o Vinicius Junior, no Rio de Janeiro", enumerou Italo.