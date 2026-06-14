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Ítalo cai para Fioravanti na final em El Salvador, mas mantém a ponta da WSL antes de Saquarema

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.06.2026, 02:06:00 Editado em 14.06.2026, 02:18:27
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Ítalo Ferreira foi derrotado pelo italiano Leonardo Fioravanti na final da etapa de Punta Roca, em El Salvador, neste sábado. Mesmo com o vice-campeonato, o brasileiro segue na liderança do ranking mundial e chega para a próxima etapa, em Saquarema, ainda com a lycra amarela.

A bateria começou com o italiano mais consistente, encaixando boas notas desde as primeiras ondas e abrindo vantagem no placar. Ítalo tentou responder ao longo da disputa e cresceu na parte final, quando acertou uma boa onda com aéreo e tirou 7,50, mas não foi suficiente para mudar o cenário.

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Fioravanti fechou a final com 15,33 pontos contra 10,90 do brasileiro e conquistou o primeiro título da Itália na elite da WSL. Foi também a primeira vitória do italiano sobre Ítalo no circuito, após três derrotas anteriores no confronto direto.

O resultado encerra uma etapa de altos e baixos para o brasileiro, que já havia chegado a El Salvador em alerta após sofrer um acidente em treino durante a semana, quando levou oito pontos no joelho direito.

Apesar disso, Ítalo deixa Punta Roca na liderança do ranking, com 30.525 pontos, seguido por Gabriel Medina. Fioravanti, com a vitória, sobe para a terceira colocação e entra de vez na briga pelas primeiras posições da temporada.

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No feminino, a etapa teve vitória de Carissa Moore, que bateu a australiana Tyler Wright em uma final equilibrada e conquistou seu segundo título consecutivo no ano.

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