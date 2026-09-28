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Itália goleia na Turquia pela Liga das Nações; França, sem Mbappé, sofre, mas bate a Bélgica

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O torcedor italiano teve uma segunda-feira de muita alegria, algo que não sentia há muito tempo. A Azurra foi até Busca e goleou a Turquia, por 4 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Uefa. No outro jogo da chave, a França, sem Mbappé (machucado), sofreu para bater a Bélgica por 1 a 0, em Bruxelas.

Com os resultados, os franceses lideram a chave com seis pontos, contra três de belgas e de italianos. Os turcos somam duas derrotas.

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As seleções deste grupo voltam a jogar na sexta-feira, quando a Bélgica recebe a Turquia, enquanto a Itália visita a França.

O primeiro tempo em Bruxelas foi bastante movimentado nos primeiros 30 minutos. A Bélgica começou melhor e pressionou a França. Mas os franceses passaram a ficar mais com a bola e, aos 11 minutos, Doué passou por marcação dupla e chutou no travessão.

A resposta belga veio aos 17, depois que De Bruyne fez boa jogada e rolou para De Ketelaere, que não conseguiu finalizar. No contra-ataque, Markola forçou Lammens a fazer boa defesa.

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O jogo estava aberto e De Bruyne, aos 24, arriscou do meio de campo e preocupou o experiente Maignan. Lammens também não teve vida fácil e precisou fazer mais duas intervenções aos 26. A Bélgica tentou mais duas vezes, mas não acertou o alvo. Os dez minutos finais foram menos intensos.

No segundo tempo, a França veio melhor e passou a dominar amplamente. Cunha chegou a acertar a trave esquerda de Lammens em um chute da intermediária.

A pressão era forte da França, enquanto a Bélgica ficou no contra-ataque e só conseguiu encaixar uma jogada, aos 18 minutos, quando Moreira tentou de fora da área e errou.

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Sem Mbappé, machucado no joelho esquerdo, a França passou a contar com Dembélé a partir dos 23 minutos. Mas foi a Bélgica que passou a ser perigosa no ataque. Aos 27, Maignan salvou os franceses, depois de falha da defesa. Os belgas criaram mais dois bons momentos, mas foram mal nas conclusões.

O castigo veio aos 43 minutos. Olise, que havia entrado aos 32, puxou um contra-ataque sozinho, desde a intermediária do campo defensivo. Ele carregou a bola em alta velocidade pela meia direita, puxou para o meio e bateu colocado: 1 a 0.

GOLEADA ITALIANA

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Em Bursa, a Itália realizou um primeiro tempo que há muito tempo não se via. Em menos de 30 minutos, a Azurra já vencia por 3 a 0, com bom toque de bola e rapidez no ataque, os italianos também aproveitaram as falhas defensivas da seleção turca.

O primeiro gol saiu aos nove minutos. A zaga falhou e Bastoni, mesmo caindo, conferiu. O segundo gol, aos 22, foi fruto de uma bela jogada de todo o setor ofensivo da Itália, que teve a conclusão de Frattesi.

Os turcos ficaram atordoados e os italianos aproveitaram para aumentar a vantagem. Frattesi e Esposito organizaram a jogada, que teve a finalização de Kayode.

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A Turquia veio com três alterações do intervalo e conseguiu o primeiro gol Yilmaz, aos dois minutos, após bobeada da defesa italiana.

Os turcos se entusiasmaram, mas voltaram a errar na defesa. Tonali acertou a trave e Esposito fez o quarto gol, o seu sexto em 11 jogos pela seleção.

A partir daí, a Itália passou a jogar no contra-ataque, deixando a bola para a Turquia, que criou, mas desperdiçou boas oportunidades de diminuir o prejuízo. A pressão foi grande, o habilidoso Arda Guler coordenou as jogadas, mas o placar terminou mesmo 4 a 1 para os italianos.

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