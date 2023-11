Itália faz 2 a 0 na Austrália e conquista a Copa Davis pela 2ª vez após 47 anos

A Itália é a grande campeã da Copa Davis de 2023. Comandada pelo prodígio Jannik Sinner, de 22 anos, a equipe que ainda contou com Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lucas Mussetti, Simone Bolelli e Filippo Volandri desbancou a Austrália por 2 a 0 na final deste domingo, em Málaga, na Espanha, para voltar a erguer o troféu da competição após 47 anos.

Sinner, que vinha de derrota na final do ATP Finals diante de Novak Djokovic há uma semana, brilhou nesta fase final, na Espanha, ao ganhar seus três jogos de simples, contra Holanda, Sérvia (vingança contra o líder do ranking) e Austrália, além de também ser decisivo ao lado de Sonego nas duplas.

O jogo que definiu o título, neste domingo, foi uma aula do quarto colocado do ranking. Sem tomar conhecimento de Alex de Minaur, fechou a final com 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/0 para celebrar a segunda conquista da Davis para seu país.

O equilíbrio foi grande no primeiro jogo, entre Alexei Popyrin, 40 do mundo, e Matteo Arnaldi, o 44º do ranking da ATP. O italiano abriu o primeiro set em vantagem, com 7 a 5, mas viu o australiano reagir e levar a decisão ao terceiro set com 6/2.

Na parcial desempate, os tenistas defenderam muito bem seus saques, sem quebras, até o nono game, quando PoPyrin tinha desvantagem de 5 a 4. O australiano, sob pressão, acabou permitindo o match point a Arnaldi, que não desperdiçou e fez 6/4 e 1 a 0 na decisão para os italianos após 2h29 de jogo.

Quarto do mundo e vindo embalado após dois triunfos sobre Novak Djokovic, o líder do ranking, no sábado, nas semifinais, bastava Jannik Sinner confirmar o favoritismo diante de Alex de Mianur, 12º, para garantir um título que não vinha para os italianos desde 1976, quando superaram o Chile na decisão em Santiago.

O italiano começou o jogo concentrado e foi logo abrindo 3 a 1 ao aproveitar o primeiro break point, no game 3, e depois sacar bem para abrir vantagem. Minaur trabalhou bastante para tentar devolver a queda e desperdiçou um break no oitavo game. Sinner, com nova quebra, fechou o set em 6 a 3.

Arrasador no segundo set, o italiano não deu chances para o australiano, fechando a partida e a Copa Davis com impecáveis 6 a 0. Minaur ainda lutou para evitar o pneu ao salvar três match points. Mas Sinner fechou na terceira oportunidade.