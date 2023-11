Itália empata com a Ucrânia e se classifica para a fase final da Eurocopa 2024

Atual campeã, a Itália garantiu o direito de defender o título na fase final da Eurocopa-2024 ao empatar sem gols com a Ucrânia nesta segunda-feira, na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha. Com o resultado, os italianos terminaram em segundo lugar no Grupo C, com 14 pontos. Os ucranianos terminaram com os mesmos 14, mas perderam a vaga pelos critérios de desempate.

A partida contou com boas participações dos goleiros Donnarumma, da Itália, e o ucraniano Trubin. A Itália procurou o ataque na maior parte do tempo, mas esbarrou no organizado esquema defensivo dos 'mandantes'.

Os italianos comemoraram muito o resultado. No ano passado, a Itália falhou em conseguir vaga para a Copa do Mundo pela segunda edição seguida. A Ucrânia, que ainda tem chance de ir à Euro pela repescagem, não disputou nenhum jogo em casa por causa da guerra com a Rússia.

A Inglaterra, que já tinha garantido o primeiro lugar do grupo, empatou com a Macedônia do Norte 1 a 1. Enis Bardhi abriu o placar no final do primeiro tempo, e Harry Kane igualou para os ingleses.

Outros dois confrontos diretos nesta segunda definiram classificações para Euro. A República Checa venceu a Moldávia por 3 a 0 e se junta a Albânia, do técnico brasileiro Silvinho, com as melhores do Grupo E. A Eslovênia também garantiu presença na competição ao derrotar o Casaquistão por 2 a 1.

Nesta terça-feira acontece a definição da última vaga direta para a fase final. Pelo Grupo D, a Croácia recebe a Armênia, enquanto o País de Gales enfrenta a Turquia em Cardiff. Os turcos já estão classificados. Os croatas chegam para a rodada final com 13 pontos, e os galeses têm 11.

As últimas vagas da Euro-2024 serão definidas em março. A repescagem reúne 12 seleções, determinadas pelo desempenho na Liga das Nações, que disputam 3 vagas. A Euro-2024 acontece de 14 de junho a 14 de julho, em dez sedes na Alemanha.