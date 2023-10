Ishiy e Takahashi perdem decisão de duplas mistas no tênis de mesa após vaga para Paris-2024

Vitor Ishiy e Bruna Takahashi ficaram com a prata nas duplas mistas do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de Santiago ao serem superados pela parceria formada por Jorge Campos e Daniela Fonseca. Depois de celebrarem a última vaga ao País na modalidade para a Olimpíada, os brasileiros não foram páreo para os cubanos.

continua após publicidade

Os brasileiros chegaram à decisão do ouro no Centro de Treinamento Olímpico em Santiago confiante. Mas pouco puderam fazer diante dos empolgados cubanos, que dominaram a decisão desde o início e fizeram 4 a 0, parciais de 11/8, 11/6, 11/7 e 11/7 para levarem o ouro.

Apesar da derrota, a dupla mista brasileira iniciou o dia celebrando. Ao passar pela semifinal, Ishiy e Takahashi se garantiram em Paris-2024, deixando a delegação verde e amarela completa para os Jogos Olímpicos. O País já tinha vagas garantidas no individual e nas duplas masculina e feminina.

continua após publicidade

Apesar da perda do ouro nas duplas mistas, o primeiro dia das competições individuais foi marcado por vitórias imponentes dos brasileiros. Hugo Calderano encarou o peruano Carlos Fernandez Pardo e venceu por 4 a 0, parciais de 11/5, 11/0, 11/5 e 11/5, enquanto Bruna Takahashi passou fácil pela também peruana Isabel Duffoo, com vitória por 11/4, 11/6, 11/6 e 11/7.

Irmã de Bruna, Júlia Takahashi também fez 4 a 0 em sua estreia. Ela encarou a venezuelana Camila Obando Silva e t3eve um pouco mais de trabalho, mas celebrou os 11/4, 13/11, 11/5 e 12/10. Vitor Ishiy foi o único atleta verde e amarelo a não ganhar de zero. Diante de Felipe Duffoo, do Peru, ganhou de virada por 4 a 2, parciais de 8/11, 11/4, 11/13, 11/6, 12/10 e 11/2. Todos foram às oitavas de final.

MAIS MEDALHAS

continua após publicidade

O Brasil também se garantiu no pódio do salto em distância. Eliana Martins garantiu a prata com 6,49 metros, atrás apenas da colombiana Carolina Linares, com 6,66m. O bronze ficou com a americana Tiffany Flynn, com 6,40m. Outra representante brasileira, Leticia Oro acabou em sexto, com 6,19m.

No lançamento do disco, Christian de Falchi terminou somente em 10º, enquanto nos 4x400m mistos, a equipe nacional acabou na segunda colocação, com 3min18s55, atrás somente da República Dominicana, que levou o ouro com 3min16s05. Os Estados unidos cruzaram em terceiro com a marca de 3min19s41.