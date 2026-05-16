Isaquias Queiroz ganha ouro na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de canoagem velocidade

O medalhista olímpico Isaquias Queiroz ganhou ouro na prova C1 500m, da etapa de Brandemburgo da Copa do Mundo de canoagem velocidade, realizada na manhã deste sábado (16), na Alemanha. Quem também subiu ao pódio foi o compatriota Gabriel Assunção, que levou o bronze. O chinês Ji Bowen faturou a prata.

Isaquias fechou com o tempo de 1min52seg55, enquanto Ji Bowen terminou com 1min52seg65, e Gabriel Assunção com 1min54seg60. A competição já entra na conta para o ranking olímpico e todos estão se preparando para os Jogos de Los Angeles 2028.

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"A prova foi bem cansativa. Tentei fazer uma boa prova porque o vento estava a nosso favor. Mesmo assim, quem está bem mais preparado consegue sobressair melhor no final. Estou sentido um pouquinho de cansaço nos últimos 100 metros, mas acho que deu para trabalhar bem e conseguir segurar o chinês ali. Porque a gente está bem preparado fisicamente. Aqui é só o começo da temporada e tem muito trabalho ainda", disse Isaquias.

O jovem Gabriel Assunção, de 20 anos, também celebrou o resultado conquistado na Alemanha. "A prova foi difícil um pouquinho para mim, mas eu consegui no finalzinho. Estou muito feliz com o resultado que fiz aqui, minha primeira conquista".

Nesta mesma etapa, outros brasileiros entraram na disputa. A baiana Valdenice Conceição disputou pelo feminino, enquanto Jacky Godmann, Mateus Nunes e Filipe Vieira foram outros competidores do masculino.

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Após a etapa da Alemanha, a Copa do Mundo de 2026 terá um intervalo e retorna em julho, entre os dias 09 e 12, em Montreal, no Canadá.