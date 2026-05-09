Isaquias Queiroz conquista prata na etapa húngara da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade

Campeão e multimedalhista olímpico, Isaquias Queiroz conquistou neste sábado a prata na prova do C1 500 metros da etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo de canoagem velocidade. O brasileiro terminou a prova em 1min44s73, ficando atrás apenas do chinês Bowen Jii, que marcou 1min44s43. O bronze ficou com Shengye Wu, também da China, que registrou o tempo de 1min45s25.

"Feliz por começar a temporada conquistando medalha. A prova foi forte e agora é seguir ajustando para as próximas etapas", avaliou o canoísta de 32 anos após a conquista.

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A final foi marcada por equilíbrio do início ao fim. Isaquias manteve-se entre os líderes durante toda a disputa e chegou a assumir a ponta nos metros decisivos, mas acabou ultrapassado na reta final por Bowen Jii. Gabriel Nascimento também disputou a prova e terminou na sétima colocação, com o tempo de 1min46s61.

A competição na Hungria marca o início da temporada internacional e também o começo da corrida por vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Neste ciclo olímpico, o ranking classificatório será definido pela soma de pontos conquistados ao longo das competições internacionais.

"O objetivo é garantir o máximo de pontuação possível nas Copas do Mundo. A gente sempre busca medalha, mas pontuar bem agora faz diferença para chegar mais tranquilo no Mundial", afirmou Isaquias.

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Após a disputa na Hungria, a seleção brasileira de canoagem segue para Brandenburg, na Alemanha, para a segunda etapa da Copa do Mundo, entre os dias 14 e 17 de maio.