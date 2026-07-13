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Isaquias Queiroz conquista ouro no Pan-Americano de Canoagem; Brasil leva bronze com Valdenice

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 18:22:00 Editado em 13.07.2026, 18:28:34
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O Brasil começou com o pé direito a disputa do Campeonato Pan-Americano de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem, em Montreal, no Canadá. Principal nome da delegação, Isaquias Queiroz confirmou o favoritismo nesta segunda-feira ao conquistar a medalha de ouro na prova do C1 1000 metros. Pouco depois, Valdenice Conceição garantiu o bronze no C1 200 metros feminino.

Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias cruzou a linha de chegada em 3min49s58, à frente do cubano José Cordova (3min50s22) e do canadense Connor Fitzpatrick (3min52s44). Após a prova, o baiano comemorou o desempenho e destacou a evolução em relação aos últimos dias de preparação.

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"Foi uma prova boa. Nos últimos dias não estava conseguindo me achar muito na remada, largando muito lento, mas agora consegui dar uma saída boa. Já controlei a prova até o final e foi um pouco mais tranquilo do que eu pensei", afirmou.

Na disputa feminina, Valdenice Conceição completou a prova em 45s39 e ficou com a medalha de bronze. O ouro foi conquistado pela canadense Sophia Jansen (44s78), enquanto a cubana Yarisleidis Duboy (45s10) levou a prata.

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