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Isaquias fica fora do pódio em etapa da Copa do Mundo de Canoagem; Filipe Vieira termina em 5º

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 13:00:00 Editado em 15.05.2026, 13:13:03
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Isaquias Queiroz voltou a disputar uma final internacional no C1 1000m nesta sexta-feira, na etapa de Brandemburgo da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, mas terminou longe das medalhas. O brasileiro ficou na oitava colocação em prova vencida pelo tcheco Martin Fuksa, atual campeão olímpico da distância.

Fuksa cruzou a linha de chegada em 3min49s82 e confirmou mais uma vitória na temporada. O chinês Wu Shengyue ficou com a prata, enquanto o russo Zakhar Petrov completou o pódio. Isaquias fechou a disputa com o tempo de 3min57s37.

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Após a prova, o brasileiro explicou que o resultado não era prioridade neste momento da temporada. Segundo ele, a disputa serviu mais para análise física e observação dos adversários do que propriamente pela busca de medalha.

"Queria entender como eu estava e observar os adversários. Não era uma prova para fazer no limite", afirmou.

Isaquias também deixou claro que o principal foco do calendário está voltado ao C1 500m, distância em que acredita ter mais velocidade e menor desgaste físico ao longo da temporada.

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O Brasil ainda contou com Filipe Vieira na final do C1 200m masculino. O brasileiro terminou na quinta colocação, enquanto o ouro ficou com o uzbeque Artur Guliev.

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Canoagem Filipe Vieira Isaquias queiroz
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