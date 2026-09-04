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Isak marca duas vezes em quatro minutos, Liverpool vence Ipswich e desencanta na Premier League

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Liverpool conquistou sua primeira vitória na atual edição da Premier League nesta sexta-feira. Fora de casa, a equipe derrotou o Ipswich Town por 2 a 0, com dois gols de Alexander Isak logo nos primeiros minutos.

O atacante sueco abriu o placar aos cinco minutos, após receber de Cody Gakpo e finalizar no canto do goleiro Scherpen. Três minutos depois, a parceria voltou a funcionar: Gakpo encontrou Isak em profundidade, e o camisa 9 marcou novamente.

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O Liverpool ainda chegou ao terceiro gol no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento de Isak. Depois da desvantagem precoce, o Ipswich conseguiu equilibrar a partida, porém encontrou dificuldades para ameaçar Alisson.

Com o resultado encaminhado, o time visitante controlou o ritmo na etapa final. Contratado por 123 milhões de libras, cerca de R$ 890 milhões, Bradley Barcola saiu do banco e fez sua estreia com a camisa dos Reds. O francês mostrou velocidade pelo lado esquerdo e participou de algumas das principais jogadas do segundo tempo.

A vitória também foi a primeira de Andoni Iraola no comando do Liverpool. O clube havia empatado por 2 a 2 com Newcastle e Nottingham Forest nas duas rodadas iniciais.

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Com cinco pontos, o Liverpool sobe provisoriamente para a quinta colocação. O Ipswich permanece com três pontos e ocupa o 13º lugar.

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Futebol LIVERPOOL Premier League
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