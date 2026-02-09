Isaiah Santos é selecionado e representará o Brasil em projeto que abre portas na NBA

O Brasil terá um representante na atual edição do Basketball Without Borders (BWB), acampamento lançado em 2001 que serve de porta de entrada para jovens destaques concretizarem o sonho de jogar na NBA. A Confederação brasileira de Basketball (CBB) revelou nesta segunda-feira a seleção de Isaiah Santos para o projeto.

"O basquete brasileiro volta a ser representado em um dos principais programas globais de desenvolvimento de talentos da modalidade. O atleta Isaiah Santos foi selecionado para participar do Basketball Without Borders (BWB) Global Camp 2026, iniciativa realizada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) em parceria com a National Basketball Association (NBA)", revelou a CBB.

Diversos nomes de outros países que marcam seu nome na NBA começaram no BWB, que já realizou 84 acampamentos em 56 cidades diferentes. Entre eles, os camaroneses Joel Embiid e Pascal Siakam, o australiano Josh Giddey, campeão na temporada passada com o Oklahoma City Thunder, o canadense Mathurin, o finlandês Markkanen, e Deandre Ayton, do Bahamas.

O evento com a presença de Isaiah Santos está agendado para acontecer entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 2026, em Los Angeles, na Califórnia (EUA), "integrando a programação oficial do NBA All-Star Weekend, e reunirá alguns dos principais jovens talentos do basquete mundial."

Isaiah Santos já tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, até disputando competições internacionais. Ele se sagrou campeão do Sul-Americano Sub-17, competição em que se destacou como um dos principais nomes do torneio, registrando médias de 15 pontos e nove rebotes por partida.

"A presença de Isaiah no BWB Global Camp reforça o trabalho contínuo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) no desenvolvimento da base, em alinhamento com os programas de formação da FIBA e da NBA, que atuam de forma integrada na identificação e no aprimoramento de jovens talentos ao redor do mundo."

De acordo com a CBB, O BWB Global deste ano terá 40 atletas masculinos de elite, nascidos em 2008 e selecionados em rigoroso processo de observação internacional. O acampamento oferece oportunidade única para que eles demonstrem seu talento e aprimorem fundamentos técnicos, "vivenciando um ambiente de alto rendimento ao lado de jogadores de diferentes países."

O BWB não se limita às atividades em quadra. O projeto promove programas de liderança, educação e habilidades para a vida, ampliando a formação dos participantes para além do esporte. "A iniciativa também proporciona uma rica experiência intercultural, com jovens atletas convivendo e trocando experiências em um ambiente global."

A FIBA e a NBA vão custear todas as despesas dos selecionados, incluindo passagens aéreas, hospedagem, transporte terrestre, alimentação e seguro durante o período do acampamento. A logística do evento será conduzida pela equipe operacional da NBA, em contato direto com a Confederação Brasileira de Basketball.

"A convocação de Isaiah Santos evidencia a integração entre a CBB, a FIBA e a NBA no fortalecimento do basquete de base, criando caminhos concretos para a projeção internacional de jovens talentos brasileiros", frisou a CBB, que parabenizou Isaiah Santos pela convocação.