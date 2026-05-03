TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Isack Hadjar é desqualificado por irregularidade no carro e largará em último no GP de Miami

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 13:06:00 Editado em 03.05.2026, 13:17:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O jovem Isack Hadjar, da Red Bull, foi desqualificado da classificação do Grande Prêmio de Miami, que ocorrerá na tarde deste domingo (03), às 14h. O piloto garantiu a 9ª colocação no grid, mas perdeu o resultado após inspeções realizadas pela FIA. Com a punição, o francês vai largar da 22ª posição.

De acordo com a entidade, o carro apresentou um problema no assoalho nos lados esquerdo e direito. O relatório apontou que a placa se estendia dois milímetros além dos volumes de referência permitidos. Com a constatação, o veículo não se enquadrou em conformidade com o regulamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Red Bull não contestou a decisão da FIA e o chefe da equipe, o francês Laurent Mekies, admitiu o erro e pediu desculpas ao piloto.

"Cometemos um erro e respeitamos a decisão dos comissários. Nenhuma vantagem de desempenho foi pretendida nem obtida com esse erro".

"Vamos aprender com este incidente e revisar nossos processos para entender como ele ocorreu e tomar medidas para garantir que não volte a acontecer. Como equipe, pedimos desculpas ao Isack, bem como aos nossos fãs e parceiros".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o Q3, Isack Hadjar obteve 1min28s789 como melhor volta e conseguiu a 9ª colocação. Com a mudança, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ganha uma posição, após enfrentar problemas mecânicos e terminar. Cabe lembrar que o pole é o italiano Andrea Kimi Antonelli.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FÓRMULA 1 GP de Miami Isack Hadjar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV