Isabela Abreu é 9° no Pan de Santiago e garante vaga na Olimpíada de Paris no pentatlo moderno

O Brasil somou mais uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris ano que vem. Nesta segunda-feira, Isabela Abreu terminou em nono lugar na prova feminina do pentatlo moderno nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, mas foi classificada por ser a melhor sul-americana, ficando com uma das duas vagas do continente.

A medalha de ouro e de prata ficaram para as irmãs mexicanas Mayan e Catherine Mayran. O bronze foi conquistado por Sophia Hernandez, da Equipe de Atletas Independentes (EAI).

No boxe, Keno Marley garantiu presença na semifinal na categoria até 92 quilos, ao vencer o equatoriano Marlon Hurtado, por pontos, após três assaltos, em decisão unânime dos cinco jurados.

Keno vai disputar uma vaga na final com a medalha de bronze garantida porque no boxe não há disputa de terceiro lugar e os perdedores na semifinal já garantem a premiação.

BRONZE NO ESQUI SLALOM

A primeira medalha do dia veio com Felipe Simioni Neves no esqui aquático. O brasileiro levou o bronze na categoria slalom, garantindo o País no pódio da modalidade pela primeira vez. Nathan Smith, dos Estados Unidos, levou o ouro.

REMO SEM MEDALHA

O primeiro dia de finais do remo foi de lamentação para o Brasil, que bateu na trave do pódio duas vezes. Na categoria Skiff Quádruplo feminino, o País terminou no quarto lugar, com 6min41s18 de prova. O ouro foi para os Estados Unidos, com 6min26s04, seguido por Chile (6min26s81) e Canadá (6min35s62).

Milena Matias e Marcia Clara Lewenkopf também não se deram bem na decisão do Dois Sem, com o Brasil somando novo quarto lugar, com 7min22s63, desta vez atrás de Estados Unidos, Canadá e Paraguai, que liderou boa parte da final e acabou perdendo o fôlego no fim. Já entre os homens, no M2, Alef Fontoura e Bernardo Boggian Timm terminaram na sexta colocação, com 6min46s17. Estados Unidos, Uruguai e México formaram o pódio.