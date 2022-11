Isabel Salgado, referência no vôlei brasileiro, morre aos 62 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ex-atleta morreu na manhã desta quarta-feira (16), em São Paulo

Ícone do vôlei brasileiro, Maria Isabel Barroso Salgado, morreu nesta quarta-feira (16), em São Paulo. A ex-atleta estava internada no hospital Sírio-Libanês. Não há informações sobre a causa da morte. Ela deixa cinco filhos e cinco netos.

continua após publicidade .

Isabel Salgado disputou duas Olimpíadas (Moscou 1980 e Los Angeles 1984) no vôlei de quadra e depois, no início dos anos 1990, migrou para o vôlei de praia, em que foi uma das pioneiras mundiais da modalidade.

Leia também: Jogador de futsal de 16 anos morre afogado no litoral do Paraná

continua após publicidade .

Isabel fez parte da seleção feminina de vôlei que abriu as portas para a modalidade, nos anos 1980, ao lado de Vera Mossa e Jaqueline. Embora não tenha ganho medalha nas Olimpíadas que disputou, em Moscou 1980 e Los Angeles 1984, aquela equipe foi a primeira da história do país a disputar grandes competições. Foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1979, em San Juan, Porto Rico. Foi, também, a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar numa liga estrangeira, na Itália, em 1980, no Modena, quando viajou para a Europa com sua filha Pilar, recém-nascida.

No início dos anos 1990, com a popularização do vôlei de praia, esporte viria a estrear no programa olímpico em Atlanta 1996, Isabel migrou de modalidade. Jogou diversas etapas do Circuito Mundial e brasileiro entre 1993 e 2001, inclusive com ouro na etapa de Miami, nos EUA, em 1994. Suas parceiras foram Roseli, Jerusa, Tatiana Minello e Jaqueline.

Na última segunda-feira, havia sido anunciada como integrante do grupo técnico de esportes para a transição de governo do presidente Lula, que assumirá o país em janeiro.

Com informações do Globo Esporte.

Siga o TNOnline no Google News