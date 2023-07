Isaac Souza vai à final no Mundial e garante mais uma vaga olímpica nos saltos ornamentais

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por

O Brasil assegurou mais uma vaga olímpica nos saltos ornamentais neste Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Fukuoka, no Japão. Nesta sexta-feira, Isaac Souza avançou à final da plataforma de 10 metros e, de quebra, assegurou a classificação para a Olimpíada de Paris-2024.

O saltador disputou duas fases eliminatórias para alcançar a final. Na primeira, ficou entre os sete melhores, entre 18 competidores, com 420,15 pontos. Na disputa seguinte, foi o 11º colocado entre 12 participantes, com 418,95. Ao avançar à final, garantiu automaticamente a vaga olímpica.

Trata-se da primeira vez que o brasileiro avança à final da plataforma de 10m em uma edição do Mundial. Em participações anteriores, parou na fase anterior, em 13º lugar geral em Gwangju-2019, e 15º em Budapeste-2022. A final da prova está marcada para as 6h30 deste sábado, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2.

"Mais uma edição de Jogos Olímpicos para a carreira. Sabia que seria uma competição bem complicada, então precisei extrair o melhor para conseguir a vaga. Agora tem a final no sábado e peço muito a torcida de todos no Brasil", celebrou Isaac, que defendeu o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021.

O Brasil também foi representado por Diogo Silva na mesma prova. O atleta de apenas 19 anos, estreante em Mundiais adultos, terminou a disputa na 27ª colocaçãdo, com 344,25.

Nesta semana, Ingrid Oliveira já havia obtido o mesmo feito na mesma prova em Fukuoka. Tanto no caso de Ingrid quanto no de Isaac, as vagas olímpicas não são nominais. Ou seja, pertencem ao país e não ao atleta.

A definição dos classificados só acontecerá em 2024. Mas, na prática, ambos devem representar o Brasil na modalidade na Olimpíada do ano que vem, salvo se sofrerem lesões ou forte queda de rendimento.