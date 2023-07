Isaac Souza termina em 9º e faz a melhor pontuação do Brasil na plataforma masculina

Após conquistar uma vaga nos saltos ornamentais para os Jogos Olímpicos Paris-2024, Isaac Souza participou da final da plataforma de 10m no Mundial de Esportes Aquáticos neste sábado e superou as suas marcas ao terminar em nono lugar. O atleta não escondeu a felicidade no rosto e comemorou o resultado.

"Foi um feito extraordinário. Minha meta era chegar na final, e consegui. Ainda fiz minha maior pontuação. Isso me motiva ainda mais. Estava muito cansado, mas consegui acertar alguns saltos e terminar em nono. Estou muito feliz", disse.

Isaac Souza somou 447,50 pontos, sua melhor pontuação na competição. O brasileiro se destacou pelo quinto salto, no qual recebeu a nota de 88,80. Esta foi a melhor nota de um atleta brasileiro na modalidade. "Foi muita emoção para poucos dias. Muita gente me mandou mensagem, mas consegui me concentrar na final e conquistar um grande resultado", afirmou.

O brasileiro afirmou ainda que não tem pressa para Paris-2024. "Vou focar nos detalhes, dar o meu máximo nos treinos, e colocar os pés nos chãos. Não podemos atropelar o processo. Cada dia tem a sua necessidade."

Na prova de Isaac Souza, quem também se destacou foi o australiano Rousseau Cassiel, que levou o ouro com a nota 520,85. Ele desbancou os chineses, que eram favoritos e haviam conquistado todas as medalhas de ouro da modalidade no mundial até então. Junjie Lian terminou com a prata, com 512,35, seguido por Sao Yang, com 504,00.

Além de Isaac Souza, Ingrid Oliveira também conseguiu confirmar sua vaga em Paris ao terminar na 12ª colocação na plataforma de 10m feminino, o suficiente para estar na próxima Olimpíada.