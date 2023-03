Irmão de joia de somente 11 anos, meia assina contrato com profissional do Santos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Enquanto não encontra reforços de peso no mercado, o Santos vai garantindo a manutenção de suas revelações. Nesta quarta-feira, o clube oficializou o primeiro contrato profissional do meia Lucas Yan, de somente 16 anos. Sondado pelo Sporting, o garoto assinou até 2026.

continua após publicidade .

"Lucas Yan (2007), destaque do Sub-17 do Santos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o alvinegro praiano até fevereiro de 2026", informou o clube em suas redes sociais. Ele é irmão de Kauan Basile, de somente 11 anos, apontado como o futuro Neymar do clube pela impressionante habilidade com as bola nos pés.

"Me sinto muito feliz, muito realizado. Gostaria de agradecer a Deus e ao clube pela oportunidade. Com muito trabalho, espero escrever uma história brilhante aqui dentro", afirmou um sorridente Lucas Yan.

continua após publicidade .

Com muitos problemas na armação, Odair Hellmann já adiantou algumas vezes que precisa de peças que deem apoio para Lucas Lima. O experiente vem se destacando, mas está sobrecarregado na função. Lucas Barbosa está atuando mais adiantado e Soteldo em fase de reabilitação. Aos poucos, Lucas Yan pode ser inserido nas opções do técnico.

O Santos continua trabalhando forte para a estreia na temporada nacional. Entre as novidades está Sandry, recuperado de uma fratura na face ocorrida em jogo com a Portuguesa. O volante está treinando com uma máscara especial para proteger o nariz e a testa.