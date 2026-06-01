Iraque anuncia lista de convocados em sua volta à Copa do Mundo após 40 anos
O Iraque anunciou nesta segunda-feira a lista dos 26 jogadores convocados que vão integrar a equipe nacional para a disputa da Copa do Mundo, que terá este ano três sedes: os Estados Unidos, o México e o Canadá.
O técnico Graham Arnold tem a responsabilidade de comandar a equipe em seu retorno ao torneio de seleções após um hiato de 40 anos. A última vez que a seleção marcou presença em um mundial foi no México,na edição de 1986.
Integrante do Grupo I, os iraquianos estão em uma das chaves mais complicadas do torneio e considerada o grupo da morte na competição.
A participação começa no dia 16 de junho, em Boston contra a Noruega. Na segunda rodada, a missão fica ainda mais difícil, que que a adversária é a França, uma das favoritas ao título. O duelo está marcado para o dia 22, na Filadélfia. O último compromisso vai ser diante da equipe do Senegal, em Toronto Field, no dia 26.
CONFIRA OS CONVOCADOS DO IRAQUE PARA A COPA DO MUNDO
Goleiros: Jalal Hassan (Al-Zawraa) , Fahad Talib (Al-Talaba) , Ahmed Basil (Al-Shorta)
Defensores: Rebin Sulaka (Port FC) , Merchas Doski (Viktoria Plzen) , Hussein Ali (Pogon Szczecin) , Frans Putros (Persib) , Manaf Younis (Al-Shorta) , Mustafa Sadoon (Al-Shorta) , Zaid Tahseen (Pakhtakor) , Ahmed Yahya (Al-Shorta) , Akam Hashim (Al-Zawraa)
Meio-campistas: Amir Al-Ammari (Cracovia) , Zidane Iqbal (FC Utrecht) , Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra) , Youssef Amyn (AEK Larnaca) , Ali Jasim (Al-Najma) , Zaid Ismail (Al-Talaba) , Aimar Sher (Sarpsborg) , Kevin Yakob (AGF) , Marko Farji (Venezia FC) , Ahmed Qasem (Nashville SC)
Atacantes: Aymen Hussein (Al-Karma) , Ali Al-Hamadi (Ipswich Town) , Mohanad Ali (Dibba) , Ali Yousif (Al-Talaba)