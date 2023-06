Inzaghi revela sofrimento para descobrir como Inter parar o 'melhor do mundo' City

A Inter de Milão é a grande surpresa na decisão da Liga dos Campeões, marcada para Istambul, no sábado, contra o Manchester City. Após deixar Porto, Benfica e o rival Milan pelo caminho nos mata-matas, a equipe italiana tenta o último passo para a consagração. O técnico Simone Inzaghi, contudo, não esconde que vem sofrendo para saber como parar "o melhor time do mundo." O treinador não poupa elogios para Pep Guardiola e seu elenco e revelou nesta segunda-feira que nem os 11 titulares que mandará à final estão decididos.

Na visão de Inzaghi, deixar o City com a bola nos pés para pensar as jogadas será um suicídio. "Quanto mais você vê o City, mais você entende seus resultados. Eles têm técnica, fisicalidade, um time completo. Eles jogam de forma brilhante na posse de bola e no ataque. Equipe com poucos pontos fracos", avaliou. "Teremos de evitar que eles tenham muita posse de bola e cobrir cada centímetro do campo. Vamos enfrentar o time mais forte do mundo, que ganhou o Campeonato Inglês cinco vezes nos últimos seis anos", continuou, em entrevista ao site sempreinter.com.

"Não será fácil porque eles colocam você sob pressão", admitiu. "Sabemos que terão momentos em que todos vamos sofrer juntos e outros em que estaremos mais ofensivos. Mas teremos de tirar a bola deles, porque são os mestres da posse de bola e sempre a dominam contra todos os adversários", enfatizou.

Inzaghi disse que usará os próximos quatro treinos da semana para buscar a melhor estratégia. Ele estuda usar uma marcação alta e com algumas peças do City acompanhadas individualmente. Não revelou, contudo, quais jogadores causam mais preocupação. "Serão noites intensas de estudos. E, de uma hora para outra, posso mudar as ideias."

A força de seu conjunto será a aposta na Turquia. "Teremos de ter muito cuidado e jogar como um time, porque sabemos que estamos enfrentando os melhores. O Manchester City é uma equipe fantástica e tem um treinador que marcou uma era. No futebol moderno há um antes e um depois de Guardiola, mas eles vão enfrentar uma Inter que já provou o que pode fazer ao longo dessa jornada."

Sobre quem será o centroavante, Inzaghi revelou que ainda tem dúvidas se usará Lukaku ou Dzeko. E também deixou no ar a possibilidade de outras trocas nos demais setores. "Não defini nem no ataque nem nas outras posições. Os melhores jogadores nunca aceitam ter um papel secundário. Um treinador pode ter ideias, mas acorda e decide algo diferente."