Inzaghi admite superioridade do Liverpool, mas aposta em 'determinação' da Inter

Há muitos anos que a Internazionale não disputa as oitavas da Liga dos Campeões. O retorno ocorre nesta quarta-feira, diante do Liverpool, em Milão. Apesar de jogar em casa, o técnico Simone Inzaghi admite que os ingleses são amplos favoritos e aposta na determinação de seus comandados para buscar um resultado bom diante do potente rival.

Na fase de grupos, a Inter somou duas derrotas, justamente diante do Real Madrid, o rival mais forte encarado. Mas até foi melhor na Itália e se espelha naquele confronto. Com o time ainda tentando se reerguer no cenário mundial, Inzaghi adota discurso de motivação para não fazer feio nos mata-matas.

"O que me dá confiança? Os sinais do time. Fizemos um excelente jogo com o Napoli, que é um time muito forte e organizado (no sábado). Cometemos um pênalti no quinto minuto do primeiro tempo. Mas no segundo, entramos com muita vontade de virar", disse o técnico, garantindo ter estudado bastante o Liverpool.

"Com nosso staff, vimos os últimos jogos do Liverpool, eles têm grandes jogadores em todas as posições, grande treinador, equipe intensa... Você tem que ser bom com e sem a bola. Eles possuem dois laterais que são como dois armadores, podem criar problemas em qualquer lugar", enfatizou Inzaghi. "Sabemos que será difícil, mas vamos jogar com as nossas armas e com as nossas motivações."

Apesar das dificuldades, Inzaghi festeja a possibilidade de propor confrontos de altíssimo nível a seus comandados. "Os times ingleses são muito, muito fortes. Todos venceram seu grupo, exceto o Chelsea, que perdeu na última rodada. O Liverpool está entre os mais fortes da Europa. Mas estou feliz que o clube, os torcedores e os meninos possam jogar jogos assim. Eles merecem", disse.

"No papel, acho que o Liverpool é favorito, mas os jogos devem ser sempre bem disputados porque todos começam 0 a 0. Sabemos que teremos de entrar em campo para propor o nosso jogo: vou querer caras com a mente livre. Então nesses jogos sabemos que a determinação fará a diferença."