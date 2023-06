Internazionale vence Torino no último jogo antes da final da Liga dos Campeões

A Internazionale encerrou sua participação na edição 2022/2023 do Campeonato Italiano com vitória por 1 a 0 sobre o Torino neste sábado, em Turim. Agora, a equipe de Simone Inzaghi terá uma semana de preparação para a final da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester City, em Istambul, na Turquia. A decisão acontece no próximo sábado, às 16h.

continua após publicidade

Com a vitória na 38º rodada, a Inter de Milão chega aos 72 pontos, na vice-liderança do torneio. A posição ainda pode ser "roubada" pela Lazio, que enfrenta o Empoli nesta tarde. A campanha da Inter termina com 23 vitórias, três empates e 12 derrotas, 71 gols marcados e 42 sofridos.

O Torino é o nono colocado, com 53 pontos e ainda pode perder duas posições do decorrer da última rodada. O time de Turim venceu 14 vezes, empatou 11 e perdeu 13, com 42 gols marcados e 41 sofridos.

continua após publicidade

Adversário da Internazionale na final da Liga dos Campeões no próximo sábado, o Manchester City faturou o título da Copa da Inglaterra sobre o Manchester United neste sábado, com vitória por 2 a 1. Também campeão inglês, o time de Pep Guardiola chega embalado para a final do torneio continental, do qual busca seu primeiro título.

O confronto foi equilibrado, com os dois times chegando ao ataque adversário para buscar abrir o placar, objetivo que a Inter conseguiu atingir aos 37 minutos. Quando o jogo avançava para o intervalo, Lukaku deixou boa bola para Brozovic na entrada da área e o croata chegou batendo para fazer 1 a 0. Brozovic puxou a bola para a esquerda e bateu cruzado, o goleiro do Torino até encostou nela, mas não evitou o gol.

No segundo tempo, as chances aumentaram para o lado do Torino, que encontrou uma defesa da Inter bem postada e o difícil desafio de passar por Handanovic. Karamoh teve boa oportunidade, mas chutou pelo lado. Pouco depois, Sanabria teve grande oportunidade, mas o goleiro do time de Milão fez uma defesa espetacular.

Mesmo faltando fôlego, a Inter quase ampliou em uma jogada entre Dzeko e Lukaku, que terminou com um chute na trave do bósnio. No fim da partida, a Inter saiu jogando errado, Sanabria recebeu na área e furou a finalização, desperdiçando grande oportunidade de empatar.