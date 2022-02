Internazionale derrota Roma e garante vaga na semifinal da Copa da Itália

Da Redação

A Internazionale derrotou a Roma, por 2 a 0, nesta terça-feira, em Milão, e garantiu vaga na semifinal da Copa da Itália. O time milanês vai saber o seu próximo adversário nesta quarta-feira, quando vão se enfrentar Milan e Lazio.

O duelo teve como destaque a presença do técnico José Mourinho, da Roma, de volta ao Giuseppe Meazza. O português teve grande passagem pela Inter, onde foi campeão duas vezes do Campeonato Italiano e uma da Liga dos Campeões.

Logo aos dois minutos de partida, Dzeko abriu o placar para a Inter, enquanto Alexis Sánchez definiu a vitória, ao acertar um belo chute de fora da área, aos 23 minutos da etapa final.

As duas equipes voltam suas atenções para a disputa do Campeonato Italiano no fim de semana. A Inter, líder do campeonato, com 53 pontos, faz duelo decisivo no sábado, diante do Napoli, que soma 52, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Sétima colocada, com 39 pontos, a Roma vai encarar o Sassuolo (12º colocado, 29 pontos) fora de casa, no domingo.