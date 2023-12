Internazionale derrota Napoli e assume a liderança do Campeonato Italiano

Siga o TNOnline no Google News

A Internazionale de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano, neste domingo, ao derrotar o Napoli, em Nápoles, por 3 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada. Com o resultado, os visitantes chegaram aos 35 pontos, ultrapassando a Juventus, que soma 33. O Milan tem 29, enquanto Napoli e Roma acumulam 24 cada.

O Napoli foi melhor no primeiro tempo. Foram oito finalizações, duas na trave, além de forçar uma bela defesa do goleiro Sommer.

A Internazionale chegou menos na área napolitana, mas sempre levou perigo, graças à qualidade do setor ofensivo. Thuram teve um gol anulado, aos 11 minutos.

Aos 44, o único gol da primeira etapa. Após bola levantada na área, Barella dá linda assistência para Calhanoglu, que acertou uma bomba de fora da área para abrir o placar para a Inter.

Em busca do empate pelo menos, a pressão do Napoli foi maior no segundo tempo. Na melhor chance, aos 12 minutos, Kvaratskhelia recebeu na meia esquerda, dentro da área, e bateu cruzado, mas errou o alvo por pouco.

A Inter foi fria e calculista. Esperou o momento certo para ampliar o placar. Aos 17 minutos, o time de Milão tocou bola e ela chegou para Lautaro Martinez, que tocou para a entrada de Barella. Ele ultrapassou pela marcação e fez 2 a 0.

O Napoli não desanimou e continuou no ataque, mas parou na boa atuação de Sommer. Para piorar a situação dos donos da casa, ainda havia tempo para o terceiro gol da Inter, marcado por Thuram.

MAIS QUATRO JOGOS

Outros quatro jogos foram disputados neste domingo pelo Italiano. A Roma, quinta colocada (24 pontos), venceu o Sassuolo (15º, com 15 pontos), fora de casa, por 2 a 1. Em Údine, Udinese (16ª, com 12) e Verona (18º, 10) empataram por 3 a 3, enquanto Lecce (13º, 16) e Bologna (7º, 22) ficaram no 1 a 1. Já a Fiorentina (6ª, 23) não teve dó da lanterna Salernitana (20ª, 8) e venceu por 3 a 0.