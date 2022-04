Internazionale bate Juventus e segue na cola dos líderes Milan e Napoli

Da Redação

A Internazionale segue na briga pela liderança do Campeonato Italiano. A equipe de Milão não deixou Napoli e Milan dispararem na liderança ao vencer o clássico contra a Juventus por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Juventus Stadium, pela 31ª rodada.

Com o resultado, a Internazionale chegou aos 63 pontos, três a menos do que Milan e Napoli. A Juventus, por outro lado, viu cair a sequência de quatro triunfos consecutivos e ficou em quarto, com 59, ficando longe da briga pelo título.

O jogo começou com a Juventus buscando o gol diante de um adversário cauteloso, esperando a oportunidade para tentar decidir a fatura. A equipe da casa criou logo duas oportunidades. Na primeira, Skrinjar pegou de cabeça, mas parou na defesa de Handanovic . Depois foi a vez de Chiellini chutar no travessão.

Apesar da bola ficar com a Juventus, a Inter conseguiu equilibrar as ações e aproveitou uma das poucas chances para abrir o marcador. Denzel Dumfries foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Na primeira batida, Calhanoglu parou em Szczesny, mas o lance foi invalidado. Na segunda cobrança, ele guardou e inaugurou o placar.

O segundo tempo foi ataque contra defesa. A Juventus foi com tudo para cima, colocou a Inter no campo de defesa e foi desperdiçando uma chance atrás da outra. Em uma delas, Vlahovic mandou rente ao travessão. Logo na sequência, Handanovic fez um milagre para salvar a equipe visitante.

Nos minutos finais, a Juventus reclamou muito de um pênalti não marcado em cima de Matthijs de Ligt. O árbitro mandou o jogo seguir e não demorou para apontar o meio de campo e decretar a vitória da Inter.

Mais cedo, a Roma derrotou o Sampdoria por 1 a 0, fora de casa, e subiu para a quinta colocação, com 54 pontos, mantendo o sonho vivo de disputar a Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Já o rival ficou em 16º, com 29.