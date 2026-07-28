Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

International Board esclarece a 'regra Embolo' após polêmica que favoreceu Argentina na Copa

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 10:34:00 Editado em 28.07.2026, 10:42:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A International Football Association Board (IFAB), responsável por estabelecer as regras do futebol, esclareceu os limites do protocolo de erro de identificação utilizado pelo VAR e determinou que o mecanismo não deve ser aplicado para modificar uma infração originalmente apontada pelo árbitro, como em casos de simulação.

A orientação surge após episódios ocorridos durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo o lance envolvendo o suíço Breel Embolo na partida contra a Argentina. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo depois que o árbitro revisou um lance inicialmente marcado como falta de Leandro Paredes e concluiu que o jogador havia simulado a infração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a nova interpretação da IFAB, o protocolo de erro de identificação deve servir exclusivamente para corrigir a identidade do atleta punido. Ou seja, se o árbitro aplicar um cartão ao jogador errado, o VAR pode auxiliar na identificação do verdadeiro autor da infração. A decisão sobre a infração original, porém, não pode ser alterada por meio desse mecanismo.

ENTENDA A 'REGRA EMBOLO'

A possibilidade de intervenção do VAR em situações de erro de identificação foi uma das mudanças implementadas antes da Copa do Mundo de 2026. O protocolo permitiu que os árbitros de vídeo recomendassem uma revisão quando um cartão amarelo ou vermelho fosse mostrado ao jogador errado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A regra foi aplicada pela primeira vez durante a vitória dos Estados Unidos sobre o Paraguai, na fase de grupos. Na ocasião, Tim Ream havia sido advertido por uma suposta falta sobre Miguel Almirón. Após a análise das imagens, o VAR identificou que o zagueiro norte-americano não havia cometido a infração.

O árbitro Danny Makkelie voltou atrás na punição a Ream e, posteriormente, mostrou cartão amarelo a Almirón por simulação.

A aplicação do protocolo voltou a chamar atenção nas quartas de final, no confronto entre Argentina e Suíça. A equipe suíça havia empatado a partida quando Embolo caiu após um contato com Paredes e o árbitro João Pinheiro marcou a falta e advertiu o argentino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chamado pelo VAR, o árbitro português reviu as imagens. A punição a Paredes foi anulada e Embolo recebeu o cartão amarelo por simulação. Como já havia sido advertido anteriormente, o atacante suíço acabou expulso.

A Argentina aproveitou a vantagem numérica durante a prorrogação, marcou duas vezes e venceu por 3 a 1, garantindo a classificação para a semifinal.

O QUE MUDA A PARTIR DE AGORA?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 27, a IFAB explicou que a regra deve ser utilizada apenas quando houver dúvida sobre quem cometeu a infração que já havia sido identificada pelo árbitro.

Na prática, o VAR pode corrigir a identidade do jogador punido, mas não transformar a infração inicialmente marcada em outra. Nos casos de Almirón e Embolo, por exemplo, a análise acabou alterando a interpretação do lance, que deixou de ser uma suposta falta e passou a ser considerado simulação.

A IFAB reconheceu que a utilização do protocolo para casos de simulação durante o Mundial foi considerada positiva, mas afirmou que o tema será analisado dentro de uma revisão mais ampla do protocolo do VAR. Até que essa avaliação seja concluída, o mecanismo não poderá ser utilizado novamente com essa finalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A entidade também destacou que, em situações de erro de identificação, a revisão deve se limitar à identidade do atleta que cometeu a infração. A própria infração só pode ser revista dentro dos limites previstos especificamente para esse tipo de situação.

A mudança encerra, ao menos por enquanto, a possibilidade de repetição do procedimento que levou à expulsão de Embolo na Copa do Mundo. O episódio, que teve influência direta no resultado do confronto entre Argentina e Suíça, tornou-se um dos principais casos de discussão sobre a aplicação das novas possibilidades de intervenção do VAR no torneio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Argentina Futebol International Board polêmica 'regra Embolo'
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV