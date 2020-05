International Board aprova proposta da Fifa de cinco substituições por partida

A International Board (IFAB, na sigla em inglês), órgão que faz a gestão das regras do esporte, aprovou nesta sexta-feira, de forma temporária, uma proposta feita pela Fifa para a retomada dos jogos de futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. As equipes poderão fazer cinco substituições por jogo, em três momentos, tendo em vista a proteção dos jogadores devido à crise causada pela covid-19.

"Como o futebol está considerando a retomada das competições pelo mundo após a pandemia de covid-19, o IFAB concordou em fazer uma alteração temporária às Leis do Jogo, com base na proposta feita pela Fifa para proteger o bem estar do jogador", informou o órgão em um comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira após uma reunião por videoconferência.

Esta alteração pontual e temporária vai entrar imediatamente em vigor e será aplicada nas competições que estejam previstas para ser concluídas até 31 de dezembro de 2020, quer sejam as que serão retomadas ou as iniciadas nesse período.

"O IFAB aprovou a proposta da Fifa de introduzir uma alteração temporária à 'Lei 3 - Os jogadores', que vai permitir um máximo de cinco substituições a serem feitos por equipe. No entanto, cada time só poderá fazer as substituições em três momentos, que também podem ser feitas ao intervalo", detalhou a Fifa em sua nota oficial divulgada após a reunião da International Board.

No mesmo comunicado, a Fifa ressalta que a aplicação das cinco substituições fica a critério da organização das competições, federações ou ligas, tal como o recurso ao VAR (árbitro de vídeo). "Em relação às competições com recurso do VAR, estas podem cessar a sua utilização na retomada, ficando ao critério de cada organizador", admitiu a entidade.