Internacional x Vasco: Veja o horário e onde assistir o duelo

Após garantirem vaga na próxima fase da Copa do Brasil, Internacional e Vasco voltam a focar no Campeonato Brasileiro e entram em campo neste sábado (16), pela 16ª rodada da competição. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30 (horário de Brasília).

As duas equipes vivem momentos semelhantes na tabela e aparecem próximas na classificação. O Vasco ocupa a oitava posição, com 20 pontos, enquanto o Internacional aparece em 14º lugar, com 18. A diferença apertada entre os clubes reflete o equilíbrio do meio da tabela, já que apenas dois pontos separam o sétimo colocado do 16º.

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Na rodada anterior do Brasileirão, o Colorado ficou no empate em 2 a 2 com o Coritiba, resultado considerado frustrante pela equipe gaúcha. Já o Cruzmaltino chega embalado após vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR.

Onde assistir:

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Para o confronto, o técnico do Internacional precisará lidar com baixas importantes na defesa. Félix Torres e Victor Gabriel receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. No setor ofensivo, a disputa por uma vaga entre os titulares segue aberta entre Borré e Alerrandro.

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A provável escalação colorada conta com: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex; Carbonero e Borré (Alerrandro).

Do lado vascaíno, Renato Gaúcho também terá problemas para montar a equipe. Thiago Mendes, destaque na vitória diante do Athletico-PR, está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Johan Rojas é outro desfalque confirmado. Já Cuiabano segue fora por conta de um edema na coxa.

Em contrapartida, o Vasco terá os retornos de Cauã Barros e Paulo Henrique, que cumpriram suspensão na rodada passada.

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A provável formação do time carioca é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauã Barros, Tchê Tchê e Hinestroza (Nuno Moreira); Puma Rodríguez (Adson), Brenner e Andrés Gómez.