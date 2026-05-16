TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
CAMPEONATO BRASILEIRO

Internacional x Vasco: Veja o horário e onde assistir o duelo

As duas equipes vivem momentos semelhantes na tabela e aparecem próximas na classificação

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 18:00:00 Editado em 16.05.2026, 10:48:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Internacional x Vasco: Veja o horário e onde assistir o duelo
Autor Foto: Reprodução/Beira Rio

Após garantirem vaga na próxima fase da Copa do Brasil, Internacional e Vasco voltam a focar no Campeonato Brasileiro e entram em campo neste sábado (16), pela 16ª rodada da competição. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30 (horário de Brasília).

As duas equipes vivem momentos semelhantes na tabela e aparecem próximas na classificação. O Vasco ocupa a oitava posição, com 20 pontos, enquanto o Internacional aparece em 14º lugar, com 18. A diferença apertada entre os clubes reflete o equilíbrio do meio da tabela, já que apenas dois pontos separam o sétimo colocado do 16º.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na rodada anterior do Brasileirão, o Colorado ficou no empate em 2 a 2 com o Coritiba, resultado considerado frustrante pela equipe gaúcha. Já o Cruzmaltino chega embalado após vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR.

Onde assistir:

  • A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Para o confronto, o técnico do Internacional precisará lidar com baixas importantes na defesa. Félix Torres e Victor Gabriel receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. No setor ofensivo, a disputa por uma vaga entre os titulares segue aberta entre Borré e Alerrandro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A provável escalação colorada conta com: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex; Carbonero e Borré (Alerrandro).

Do lado vascaíno, Renato Gaúcho também terá problemas para montar a equipe. Thiago Mendes, destaque na vitória diante do Athletico-PR, está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Johan Rojas é outro desfalque confirmado. Já Cuiabano segue fora por conta de um edema na coxa.

Em contrapartida, o Vasco terá os retornos de Cauã Barros e Paulo Henrique, que cumpriram suspensão na rodada passada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A provável formação do time carioca é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauã Barros, Tchê Tchê e Hinestroza (Nuno Moreira); Puma Rodríguez (Adson), Brenner e Andrés Gómez.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro Copa do Brasil escalções Internacional transmissão ao vivo Vasco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV