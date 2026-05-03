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Internacional x Fluminense: veja onde assistir jogo ao vivo neste domingo (3)

Partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 18:36:30 Editado em 03.05.2026, 18:36:25
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Internacional x Fluminense: veja onde assistir jogo ao vivo neste domingo (3)
Autor Times se enfrentam no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre - Foto: Tomás Hammes/ge

Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que terá transmissão nacional pelo SporTV e pelo Premiere, marca o encontro de equipes com realidades completamente distintas na competição: os gaúchos lutam para escapar da zona de rebaixamento, enquanto os cariocas buscam se aproximar da liderança.

Pressionado, o Inter entra em campo com a necessidade urgente de uma vitória para trazer tranquilidade ao ambiente. A equipe colorada caiu para a 17ª posição, com 14 pontos, após o empate do Santos na rodada, e precisa superar também o seu próprio desempenho diante da torcida. O time amarga o posto de pior mandante do torneio até aqui, tendo conquistado apenas cinco dos 21 pontos disputados em seus domínios.

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Do outro lado, o Fluminense volta a concentrar todas as suas forças no Brasileirão após sofrer um revés de 2 a 0 para o Bolívar, na Bolívia, pela Copa Libertadores. O time carioca ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação, com 26 pontos, e tenta reduzir a desvantagem de seis pontos em relação ao Palmeiras, equipe comandada por Abel Ferreira, para seguir firme na caça ao título nacional.

Onde assistir

Transmissão: o SporTV e o Premiere transmitem a partida para todo o Brasil

Escalações prováveis


Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Allex, Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro.

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Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Millán e Arana; Bernal e Alisson; Soteldo, Serna e John Kennedy.


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beira rio Campeonato Brasileiro escalacões fluminense Inter inter x parma Internacional transmissão SporTV
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