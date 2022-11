Internacional vence prêmio por camisa lançada no mês da consciência negra

(via Agência Estado)

Vice-campeão brasileiro, o Internacional encerra o ano com mais um destaque e sucesso, desta vez fora também fora das quatro linhas. O clube conquistou o prêmio mais importante da publicidade brasileira na noite desta quinta-feira, com a camisa preta lançado em homenagem ao mês da Consciência Negra, em novembro de 2021.

Realizado pela Rede Globo, o projeto foi escolhido o melhor no Profissionais do Ano 2022. O clube foi a única marca gaúcha a ganhar a premiação em uma categoria nacional. Além disso, foi o primeiro clube do País a receber esta condecoração.

Pioneiro em causas sociais, o clube chamou dois importantes colaboradores para compor seu quadro publicitário. Liana Bazanela, diretora de marketing e comunicação do Internacional e a primeira mulher a ocupar um cargo de direção do clube, e Ubirajara Sagaz Júnior, o Inter apostou na diversidade.

"Estamos falando de algo inédito no futebol ao receber esse troféu. Fico muito feliz em fazer parte de um presente que continua lutando e quebrando paradigmas. Sou a primeira mulher diretora de marketing de clubes do Brasil, e essa campanha foi idealizada por um publicitário, negro, integrante da nossa equipe - Ubirajara Sagaz. E é pra ele - e cada um dos negros e negras colorados que dedico este prêmio. Agradeço tb a agência HOC, e a Mythago Produtora nossas parceiras que compartilham das mesmas crenças que o Inter: diversidade gera resultados", afirmou Liana Bazanela.

A campanha do clube começou com lançamento do patch contra o racismo, criado pelo artista Gonza Rodriguez, onde os jogadores entraram em campo em um Gre-Nal utilizando a peça na manga da camisa. O artigo traduz a força contra o preconceito. "A ideia que quis colocar neste selo foi a de mostrar o punho apertado, símbolo de luta e de resistência, nascendo da parte central do monograma, fazendo parte dele e elevando-se para representar o forte vínculo que o Inter sempre teve o contra o racismo no futebol."

A estreia da camisa preta em si aconteceu contra o Cuiabá e foi lançada pela Adidas. O uniforme foi inspirado no manifesto "Excelência Negra", produzido por Marcelo Carvalho, um dos criadores do projeto Observatório Racial de Futebol, e homenageou homens e mulheres negros do futebol brasileiro e todas as suas conquistas. Foi a primeira vez em sua história que o Inter atuou com um uniforme totalmente nessa cor.

Além da cor predominantemente preta, a camisa trazia detalhes do manifesto aplicados nos números, com frases como "o negro no futebol brasileiro é a marca do Brasil", "jogadores negros ganharam o mundo", entre outras. No peito, há um patch de um cabelo Black Power com a frase "É a Coroa" estampada por todo o desenho.

"O Inter sempre foi o Clube do Povo e a história mostra isso. Fomos reconhecidos pelo prêmio mais importante da publicidade brasileira com o case que trata de algo marcante para a historia do povo brasileiro, a luta contra o racismo. É a origem do clube do povo presente no futuro do futebol", enalteceu o presidente Alessandro Barcellos.