Internacional vence Aimoré e encaminha classificação à semifinal do Gaúcho

O Internacional fez 2 a 0 sobre o Aimoré fora de casa, neste sábado à tarde, pela 9.ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com esse resultado, o Colorado está virtualmente classificado à próxima fase, além de se manter invicto na temporada de 2023.

O resultado praticamente garantiu a vaga do Inter, vice-líder com 19 pontos, nas semifinais da competição. O Juventude, em quinto lugar, até conseguiria igualar o número de pontos, mas o time colorado ainda teria um saldo de gols superior a 10, muito difícil de ser alcançado faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase.

O Aimoré, por outro lado, amarga a lanterna do Gauchão, com apenas quatro pontos. Tem apenas uma vitória em nove jogos nesta temporada - foram ainda sete derrotas e um empate. A nova derrota em casa complicou ainda mais a situação do time para brigar contra o rebaixamento.

Como era esperado, o Internacional foi quem pressionou a defesa adversária desde os primeiros minutos de jogo. Foram duas chegadas coloradas com menos de 10 minutos no cronômetro.

A primeira com Wanderson, que recebeu no canto esquerdo, ajeitou para a perna direita e arriscou um chute forte na entrada da grande área, mas a bola foi para fora. A segunda começou novamente com Wanderson. O camisa 11 cruzou para Mário, que ajeitou de cabeça para Baralhas mandar a bola por cima do travessão.

Na metade do primeiro tempo, Alan Patrick apareceu e deu sustos na zaga do Aimoré. Aos 21, o camisa 10 recebeu um toque de Alemão e cabeceou à esquerda do gol adversário. Aos 27, o camisa 10 deu um belo passe e deixou Maurício cara a cara com o goleiro William, que defendeu o chute colorado. As chances foram se sucedendo, mas o gol teimava em na sair.

O time da casa pouco conseguiu fazer para responder às investidas do Internacional, que dominou as ações durante a etapa inicial. Mesmo assim, o primeiro tempo foi morno e as equipes foram para o intervalo com o placar marcando 0 a 0.

Na volta para a segunda etapa, o Inter reagiu. O primeiro gol saiu aos quatro minutos, quando Wanderson encontrou espaço e avançou em direção ao ataque. O camisa 11 viu Maurício livre na pequena área e cruzou para o parceiro de ataque balançar as redes pela primeira vez no estádio Cristo-Rei.

Mesmo depois que o Inter abriu o placar, o clima continuou morno. Os comandados de Mano Menezes ainda tentaram trabalhar algumas jogadas pelo meio-campo, especialmente com Wanderson, destaque colorado na partida, mas o jogo ficou muito travado pelas disputas de bola na intermediária.

No finalzinho, já com 37 minutos, o artilheiro do Internacional conseguiu incendiar a partida. A bola chegou quicando para Pedro Henrique que, com firmeza, encobriu o goleiro e marcou um belíssimo gol para carimbar a vitória colorada.

O Aimoré volta a campo no próximo domingo (5), às 16h, quando enfrenta o Novo Hamburgo no Estádio Cristo-Rei. Já o Internacional tem pela frente o clássico contra o Grêmio, às 20h do domingo, na Arena do Grêmio, casa tricolor. Esse será o primeiro Grenal de 2023.

FICHA TÉCNICA

AIMORÉ 0 X 2 INTERNACIONAL

AIMORÉ - William; Bruno Ferreira (Esdras), Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fábio, Mardley (Jadson), Yuri de Oliveira (Choco) e Vitor Prado (Thalles); Yan (Gustavo Poffo) e Wesley Pacheco.

Técnico: Pingo

INTERNACIONAL - Keiller; Mário Fernandes (Bustos), Rodrigo Modelo, Mercado e Thauan Lara (Felipe); Baralhas (Johnny), Matheus Dias e Alan Patrick;

Maurício, Wanderson ((Lucas Ramos) e Alemão (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Maurício, aos 4, e Pedro Henrique, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - William, Bruno Ferreira, Mardley e Wesley Pacheco (Aimoré). Wanderson e Lucas Ramos (Internacional)

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS)